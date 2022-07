Napos időben, 20 fokos levegő- és 32 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1 történetének ötödik, idei második szombati sprintje az Osztrák Nagydíj szombati napján a Red Bull Ringen.

A pilóták rajtsorrendjét a pénteki időmérőn döntötték el, ahol Max Verstappen bizonyult a leggyorsabbnak a Red Bull-lal, megelőzve a ferraris Charles Leclerc-t és Carlos Sainzt. George Russell a negyedik helyről kezdhetett azok után, hogy Mercedesét összetörte, szintén balesetező csapattársa, Lewis Hamilton a kilencedik helyről várta a piros lámpák kialvását. Sergio Perezt megbüntették, a Red Bull mexikóija a 13. rajthelyről kezdhetett csak.

A versenyzőknek 100 kilométert (24 kört) kellett teljesíteniük a 4318 méter hosszú, 10 kanyarból álló versenypályán. 2021-hez képest történt néhány változás: már nem futam győztese a pole-pozíciós a statisztikák szerint, hanem az időmérős eredményének köszönhetően élről rajtoló Verstappen. Pontokat már nem az első három, hanem az első nyolc helyezett kapott (8-7-6-5-4-3-2-1), az azonban nem változott, hogy a végeredmény a vasárnapi nagydíj rajtsorrendjét határozta meg. A pilóták szabadon választhattak rajtgumit, és nem volt kötelező a kerékcsere.

A gumiválasztás eléggé egyhangú volt: a legtöbben közepes gumikon rajtoltak, kivéve a két Williams- és a két Aston Martin-pilótát: ők lágy abroncsokat választottak.

Fernando Alonso már a rajt előtt rajtavesztett a sprinten: autója az emelőtepsin maradt és a gumimelegítőket sem vették le az Alpine-ról, így csak a bokszból eredhetett volna a mezőny után – problémái azonban meggátolták őt ebben, el sem rajtolt a spanyol.

Alonso’s left on the grid with the tyre covers still on! pic.twitter.com/FaTswjINN2

A futamot aztán nem tudták elkezdeni sem, ugyanis Csou Kuan-jü alatt a rajtács előtt állt meg az Alfa Romeo, így jöhetett egy extra felvezető kör. Mire ennek jelét megkapta a mezőny, Csou újraindította autóját, a mezőny után eredt, de csak a bokszból rajtolhatott.

And now Zhou Guanyu has a problem as he approaches his grid spot.

He’s managed to fire up the car again and he too will start from the pit lane.#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/glEbpGoSQG

— Formula 1 (@F1) July 9, 2022