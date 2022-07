A Forma-1-es Osztrák Nagydíj időmérő edzésén elvették a pilóta aktuális köridejét, ha az adott versenyző négy kerékkel lehajtott a pályáról. Többek között a pole-pozíciót megszerző Max Verstappen vagy a ferraris Carlos Sainz is így járt egy-egy alkalommal.

Sergio Perez is bajba került emiatt a Q2-ben: a Red Bull mexikóijának egy lapra kellett feltennie mindent, ám utolsó köre könnyed továbbjutást ért neki. A visszajátszásokból azonban kiderült, hogy Perez lehajtott a pályáról a kör közben, azaz az idő, amivel bejutott a Q3-ba, érvénytelen. Mindezt azonban túl későn, már csak a döntő szakasz kezdete előtt vették észre.

BREAKING: como todas as voltas de Sergio Pérez no Q3 e a em questão no Q2 foram deletadas, a posição do mexicano é P13, com tempo marcado na primeira tentativa no Q2.

Com isso, Pierre Gasly sobe para P10.

Informação deve ser ratificada no grid #F1 #F1noGE #AustrianGP #Formula1 pic.twitter.com/bjA8uF9W7A

— Rafael Lopes (@voandobaixo) July 8, 2022