Napos időben, 19 Celsius-fokos levegő- és 37 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év 11. időmérő edzése a Red Bull Ringen, a 2022-es Forma-1-es Osztrák Nagydíjon. Az első (és addigi egyetlen) szabadedzésen Max Verstappen volt a leggyorsabb a Red Bull-lal.

A megszokottakkal teljes mértékben megegyező időmérő a szombati sprintkvalifikációs futam rajtsorrendjét döntötte el.

A Q1-ben életbe lépett a versenyirányítás szigora: az utolsó kanyart kiszélesítő Carlos Sainz körét rögtön el is vették, de a Ferrari spanyoljának nem forgott veszélyben a továbbjutása. Még úgy sem, hogy a Q1 közepe felé volt néhány olyan pillanat, hogy a két Haas-pilóta volt az első két helyen Mick Schumacher vezetésével. A Haasokon, illetve a megszokott Ferrari-Red Bull duón felül Fernando Alonso villogott még az Alpine-nal.

Look out for those track limits at Turn 10, Carlos 👀 Sainz goes quickest but moments later his time is deleted#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/hwkJ35eOP4 — Formula 1 (@F1) July 8, 2022

A közönségkedvenc Max Verstappen első körét is elvették, a Red Bull hollandjának újra kellett próbálkoznia, miközben az idő fogyott. Addig is Lewis Hamilton is megmutatta a Mercedesszel, hogy ott is lehetnek tartalékok, a hétszeres világbajnok is az élre állt egy időre.

Currently P1 for Lewis after the first set of laps, with George in P5 👏 pic.twitter.com/tJvHgX03F1 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 8, 2022

Végül nem jutott tovább Daniel Ricciardo (McLaren), a két Aston Martin, Csou Kuan-jü (Alfa Romeo) és Nicholas Latifi (Williams).

A Q2 első körei után Hamilton állt az élre, Verstappennek 3 századmásodpercet adott a brit. Őket George Russell követte a másik Mercedesszel, de a két Ferrari sem volt messze tőlük: Charles Leclerc hátránya sem volt 3 tizedmásodperc.

Velük szemben Perez küszködött: egyik körét elvették, így az utolsó öt percben kiesőzónában találta magát a mexikói. A szégyent végül elkerülte a csapat hazai pályáján a pilóta, ellenben a két AlphaTaurival, Alexander Albonnal (Williams), Valtteri Bottasszal (Alfa Romeo) és Lando Norrisszal (McLaren).

A Q3-as első felfutások után Verstappen 91 ezreddel vezetett Leclerc előtt, Sainz hátránya több mint 2, Perez lemaradása több mint 3 tizedmásodperc volt. Russell volt ezúttal a gyorsabb Mercedes-pilóta, Hamilton pedig nem tudta befejezni az időmérőt: a brit a falnak ment, előcsalogatva ezzel a piros zászlót 5,5 perccel a leintés előtt.

RED FLAG Hamilton into the barriers. He radios that he is ok#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/yyTtcaN9h0 — Formula 1 (@F1) July 8, 2022

A becsapódás nagy sebességű volt, Hamilton az autója oldalával találta el a korlátot, miután átszánkázott a sóderágyon. A hétszeres világbajnok sértetlenül szállt ki kocsijából, a takarítás után pedig a fináléjához érkezett a kvalifikáció.

Hamilton is out of the car after going into the barriers at Turn 7#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/Xx8Yo3IG2f — Formula 1 (@F1) July 8, 2022

A finálé azonban tovább csúszott azzal, hogy az újraindulás után Russell is összetörte Mercedesét. Ráadásként még vizsgálat is indult ellene, amiért átsétált a pályán engedély nélkül gyalogosan. Az ifjonc az utolsó kanyarban veszítette el irányítását a gép felett, 2,5 perccel a leintés előtt – az időtényező parázs végjátékkal kecsegtetett.

And now Russell is into the barriers – he’s ok The Mercedes driver spins off at Turn 10 🚩 RED FLAG 🚩#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/pJxbMuRiBb — Formula 1 (@F1) July 8, 2022

Russell makes his way back to the pit lane There are 2m 31s to go in the session – enough time for another flying lap for the remaining drivers #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/GivmwSWEOp — Formula 1 (@F1) July 8, 2022

Az idő rövidsége miatt dugó alakult ki a bokszutca kijáratánál: mindenki jó időben, jó helyről akarta kezdeni utolsó mért körét. Elől a Haasok voltak, a Ferrarik és a Red Bullok a mezőny közepében, illetve vége felé haladtak kivezető körükön. Végül Leclerc és Sainz is javultak annyit, hogy átugorják Verstappent de aztán a holland valahonnan előhúzott egy 29 ezreddel jobb kört, így övé lett az osztrák pole-pozíció – a megnevezés az idei évtől a pénteki helyosztó elsőségére vonatkozik.

Perez lett a negyedik, Russell korábbi mért köre pedig elég volt az ötödik helyre Esteban Ocon (Alpine), Magnussen, Schumacher, Alonso és Hamilton elé.

Az Osztrák Nagydíj programja szombaton 12.30-tól a második szabadedzéssel folytatódik. Azt követően következik a sprint, vasárnap pedig a futam.