A Forma-1 a sógorokhoz, Ausztriába látogatott, a hétvégén a 10 kanyarból álló, 4318 méter hosszú Red Bull Ringen vendégeskedik a mezőny. Extra feladat várt az első szabadedzésen a pilótákra, napos időben, 17 Celsius-fokos levegő- és 37 fokos aszfalthőmérséklet mellett a szokásos munka mellett már mindenkinek úgy kellett készülnie, hogy legközelebb csak az időmérőn gurulhatnak pályára: a hétvégén ugyanis a vasárnapi rajtsorrendről a szombati sprintfutam dönt.

Nem is csoda, hogy tumultus volt a bokszkijáraton, mindenki igyekezett a pályára, hogy minél több tapasztalatot gyűjthessen. Sergio Perez a Red Bull-lal például a kavicságyat is megtapasztalta az első percekben.

And Checo goes over them momentarily into Turn 4 😬 #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/h1OY4pHW2C

A McLarennél egészen más jellegű problémák léptek fel: eddig csak a Red Bullnál találkoztunk olyan DRS-problémával, mely ezúttal Daniel Ricciardo autóján volt látható. A légterelő felső lapja nyitott szárnyállásnál kezdett vibrálni. 20 perc után a csapattársnak, Lando Norrisnak komolyabb gondjai akadtak: megállt alatta az autó a pályán, így előcsalogatta a piros zászlót.

🚩 RED FLAG 🚩

📻 “I’m on fire I need to stop… there’s smoke from under my seat so I’d rather get out alright”

Lando Norris has stopped in the middle sector during Friday’s only practice#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/nJ3kgwpLYb

— Formula 1 (@F1) July 8, 2022