Nagy reményekkel várta a Forma-1-es Brit Nagydíj időmérő edzését a Mercedes, a brackley-i gárda számításai azonban az esős körülmények ellenére sem jöttek be. Annak ellenére, hogy még a rajtelsőséget is kilátásba helyezték a csapatnál, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton házon belül eredményesebbként is csak ötödik lett.

„Kissé csalódottnak érzem magamat, mert nagyszerű közönségünk van itt, és keményen nyomtam azért, hogy ott lehessek az első sorban, és a pole-pozícióért harcolhassak” – nyilatkozta a kvalifikációt követően Hamilton. „Szerintem a legjobb három között végezhettünk volna. Sőt, a második helyért mentem, viszont úgy, hogy csak ötödikként zártam, holnap megnehezíti a dolgunkat.”

„Tudom azonban, hogy ez a lenyűgöző tömeg velem van, szóval, próbálom nyomni” – tette hozzá.

George Russellt ráadásul nemcsak csapattársa, valamint a Ferrari és a Red Bull versenyzői verték meg, hanem a mclarenes Lando Norris és az alpine-os Fernando Alonso is előtte végzett.

„Az időmérő előrehaladtával minden lassacskán egyre rosszabb lett” – értékelte szombati napját az ifjabb Mercedes-pilóta, aki az utolsó körén még hibázott is. „A Q1-ben még nagyon magabiztos voltam, szinte végig a legjobb háromban voltam, a Q3-ban, amikor számított volna, azonban nem úgy alakultak a dolguk.”

„Az autóban egyértelműen megvolt a tempó ahhoz, hogy negyedikek-ötödikek legyünk. De hibáztam, akkor, amikor igazán számított: az utolsó körben.”