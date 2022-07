Esőben, vizes pályán, 17 Celsius-fokos levegő- és 25 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év 10. időmérő edzése a 2022-es Forma-1-es Brit Nagydíjon. A harmadik, még száraz pályán teljesített szabadedzés a Red Bull fölényét mutatta.

A Q1 elején az ilyen körülmények között szokásos módon nagy volt a sietség, mindenki próbált a szakasz elején, a lehető legszárazabb körülmények között összerakni egy mért kört. Slick abroncsokkal már senki nem próbálkozott, mindenki az átmeneti gumikat rakatta fel kocsijára. Furcsa módon a két Alpine-pilóta, Fernando Alonso és Esteban Ocon a bokszban maradtak az első percekben.

A körözés folyamatos volt: az eső sem esett annyira erősen, és a pilóták is egyre bátrabbak voltak. Az Alpine-versenyzők két körös késéssel szálltak be a játékba, Sebastian Vettelnek azonban nem volt mért ideje az Aston Martinnal, a német valamiért visszatért a bokszutcába. A pilóták is stabilan autóztak, egy Valtteri Bottas-féle kisebb megforgáson kívül nyugodtan telt a Q1 első fele.

Szinte az döntötte el végül az öt kieső személyét, hogy ki fejezte be leghamarabb az utolsó mért körét a folyamatosan száradó pályán. Nem jutott tovább végül Alexander Albon (Williams), a két Haas és a két Aston Martin.

A Q2 elejére ismét könnyebb eső áztatta a pályát, konkrét száraz ív nem alakult ki, csak kevésbé vizes. Ahogy Kanadában, úgy itt is azt láthattuk, hogy azonos körülmények között Max Verstappen minden esetben 0,7-1 másodperccel gyorsabb volt bárkinél. Az idők azonban folyamatosan javultak a pálya száradásával.

Mindez azonban csak egy ideig volt így: jobban rákezdett az eső, így a javítások is ritkábbak lettek, elmaradtak. Végül nem jutott tovább a két AlphaTauri, Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Daniel Ricciardo (McLaren) és Esteban Ocon (Alpine). Továbbjutott azonban Nicholas Latifi a Williamsszel, életében először került be a Q3-ba a kanadai.

A Q3 hozott némi javulást időjárási szempontból. Az eső elállt, de a radarképek folyamatos utánpótlásról informálták a nézőket, a Ferrarinál pont a szakasz végére vártak némi zuhét. A pilóták folytatták tehát ott, ahol abbahagyták: csak mentek és mentek megállás nélkül a javítás reményében.

Verstappen első köre nem sikerült jól, megforgott a holland, de így is csak 3 tizeddel volt lassabb Carlos Sainz (Ferrari) legjobbjánál. Az első kör után teljesen felborult sorrend alakult ki: Fernando Alonso (Alpine) Csou Kuan-jü (Alfa Romeo) és Lando Norris (McLaren) előtt vezetett.

Verstappen does a 360° 😱 The Dutchman manages to regain control and continues on his way#BritishGP #F1 pic.twitter.com/1pcHlK4ATb — Formula 1 (@F1) July 2, 2022

Királyságuk csak pünkösdi volt: Charles Leclerc hamar az élre állt Verstappen, Alonso és Sainz elé. A holland világbajnok ezúttal is rontott, lefutott a pályáról egy alkalommal. A sárga zászló is előkerült Latifi miatt egyszer.

4,5 perccel a leintés előtt Verstappen átvette a vezetést, és a Mercedesek is villantak: Lewis Hamilton a második, George Russell a harmadik helyre jöttek fel.

Az utolsó szűk két és fél percben több javítást is láthattunk a beígért eső ellenére, másodperceket javultak még ekkor is az idők. Végül Sainz örülhetett első pole-pozíciójának, Verstappen csak a második lett. Az utolsó pillanatokban egy sárga zászló tehetett be a hollandnak, aki így nem tudott eleget javítani a döntő pillanatokban.

Leclerc a harmadik lett a másik Ferrarival, Perez pedig negyedik a Red Bull-lal. Hamilton végül az ötödik helyet csípte el a Mercedesszel Norris, Alonso és Russell előtt. A legjobb tíz utolsó helyein Csou és Latifi osztoztak.

A 2022-es Forma-1-es Brit Nagydíj vasárnap 16 órakor kezdődik.