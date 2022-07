17 Celsius-fokos levegő és 25 fokos aszfalt várt a mezőnyre a Forma-1-es Brit Nagydíj harmadik szabadedzésén. Az időjárás ezúttal a kegyesebb arcát mutatta, bár néhol lógott az eső lába Silverstone környékén.

Mindez azonban nem zavarta a csapatokat és pilótákat, akik folytatták a pénteken megkezdett munkát, főként az időmérőre készülve. Munkájuk az erős szél nehezítette meg igazán, több megcsúszás is a hirtelen széllökések számára volt írható.

Az első fél óra két legfontosabb tanulsága az volt, hogy a Ferrari továbbra is pattog a tempós kanyarokban, míg a Mercedesnél sikerült ez enyhíteni. Ez köridőben is kiütközött: az Ezüstnyilak Lewis Hamilton révén tartották a lépést a Red Bull-lal, a brit csak egy tizedmásodperccel volt lassabb Max Verstappen addigi legjobbjánál.

A felhők jöttek-mentek a pálya felett, eső azonban nem esett belőlük. Az utolsó bő negyed órában még szikrázó napsütést is láthattunk, ekkor születtek az edzés legjobb körei is. Verstappen még csapattársát, Sergio Perezt is négy tizedmásodperccel verte, csak a mexikói után következett Charles Leclerc a Ferrarival, szűk fél másodperces hátránnyal. A Mercedes legjobb eredményét George Russell szállította, de ott volt mögötte szorosan Hamilton is.

Mindketten megverték Carlos Sainzt, a Mercedesek a Ferrari tempóját könnyedén hozták az időmérő előtt. A legjobb tízbe befért még Lando Norris (McLaren), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Mick Schumacher (Haas) és Fernando Alonso (Alpine).

A Brit Nagydíj időmérője 16 órakor kezdődik.