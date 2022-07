Az esős első szabadedzéshez képest javultak a körülmények Silverstone-ban, 19 Celsius-fokos levegő- és 31 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött a 2022-es Forma-1-es Brit Nagydíj második szabadedzése.

Mivel a nap első 60 perces gyakorlási lehetőségében nem sok hasznosat végezhetett a mezőny, a második órába kétórányi munkát kellett belezsúfolni, beleértve a fejlesztések kipróbálását és a hétvégére történő felkészülést. Meglátszott ez a gumihasználaton is: a csapatok mindhárom száraz keverékkel a pályára gurultak.

Fény derült arra, hogy a Mercedes az egyenesekben továbbra is pattog, legalábbis Lewis Hamilton erről számolt be mások mögött autózva. A csapat autói jelentős időt töltöttek a garázsban, vélhetően igyekeztek megoldást találni a helyzetre. A nagy sebességű Copse kanyarban több kicsúszást is eredményezett az, hogy gyors tempónál elpattogtak a kocsik, amivel csökkent a tapadás a padlógázas jobbosban. Helyszíni jelentések szerint a Red Bullnál is voltak kisebb gondok, Max Verstappen autóját is hosszasan vizslatták az edzés közepe táján: a holland furcsa hangokat hallott versenygépéből.

Ami az eredményeket illeti, az újítások (egyelőre) nemigen forgatták fel az erősorrendet. Az élen Carlos Sainz végzett a Ferrarival, 163 ezreddel megelőzve a mercedeses Lewis Hamiltont. Sainzban több is lett volna, igen komoly hibája volt a már említett pattogás miatt a legjobb körén.

Hamilton eredménye ezzel együtt meglepőnek mondható, ahogy Lando Norris harmadik helye is a McLarennel. Max Verstappen negyedik lett a Red Bull-lal, a leggyorsabbak között pedig egészen kicsi volt a különbség: a holland is csak 207 ezreddel volt lassabb Sainznál.

A legjobb tízbe befértek csapattársaik, az 5. Charles Leclerc-rel az élen. A két kivételt Fernando Alonso (Alpine) 6. és Lance Stroll (Aston Martin) 10. helye jelentette – utóbbi kereken egy másodperccel lassabban ért körbe, mint Sainz.

A Brit Nagydíj programja szombaton 13 órától a harmadik szabadedzéssel folytatódik, az időmérő 16 órakor rajtol.