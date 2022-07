Rengeteg újítással érkeztek a csapatok a Forma-1-es Brit Nagydíjra, a 2022-es szezon tizedik versenyhétvégéjére. Többek között a Red Bull, a Williams és az Alpine alakult át jelentősebben, de kisebb-nagyobb módosításokkal a Mercedes és a Ferrari is készült.

A megújult versenygépek esős időben, 17 Celsius-fokos levegő- és 26 fokos aszfalthőmérséklet mellett vehették először birtokba az 5891 méter hosszú, 18 kanyarból álló silverstone-i pályát. Az égi áldás épp az edzés elejére érkezett meg.

Teljesen leszakadt az ég az első percekben, így a pályára kihajtó két Mercedes és két Ferrari nem ment egyetlen kört sem száraz pályán. Egyedül Charles Leclerc körözött aktívabban az első percekben. A monacóihoz később többen is csatlakoztak rövidebb-hosszabb időre, de bőven voltak olyan percek, amikor senki sem volt a pályán.

Az istállók mellett a közvetítőcsapat is készült újításokkal: 20 év után visszatért a Forma-1-be a pedálkamera, Lando Norris McLarenjébe szerelték be a rögzítőegységet. A brit – sokakkal együtt – az aszfalt felszáradására várt: az eső elállta és a nap előbújása után gőzölögve száradt a pálya.

Végül csak az utolsó öt percben kerültek elő a száraz pályára alkalmas abroncsok, de foltokban még nedves volt az aszfalt. Lance Strollnak ez az idő is elég volt egy piros zászló összehozására, az Aston Martint a kavicságyba tette a kanadai. Ezzel véget is ért a gyakorlás egy piros zászlóval.

