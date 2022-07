A hétvégén – két hét szünet után – a Brit Nagydíjjal folytatódik a Forma-1 2022-es idénye, és miután a Magyar Nagydíjhoz hasonlóan a belépőjegyek már hónapokkal ezelőtt elfogytak, a három nap folyamán 400 ezer szurkolóra számítanak a szervezők.

Tüntetők azonban a vasárnapi verseny megzavarását tervezik – közölte hiteles információkra hivatkozva a northamptonshire-i rendőrség. Tom Thompson főfelügyelő az esemény zavartalanságáért felelős parancsnokként arra kéri a protestálókat, hogy biztonsági okokból – szándékukkal szembemenve – ne hatoljanak be a pályára.

„Hiteles hírszerzési értesülést kaptunk arról, hogy tiltakozók egy csoportja tervezi a rendezvény megzavarását, esetleg a pályára is behatolhatnak a verseny napján” – idézi a Motorsport.com a főfelügyelőt, hangsúlyozva, hogy tervük életeket sodorhat veszélybe. „Ebben az országban természetesen mindenkinek alapvető joga tiltakozni” – folytatta, hozzátéve, hogy a rendőrség szívesen segít a tiltakozás békés keretek közötti levezénylésében.

A portál megkereste a Nemzetközi Automobil Szövetséget (FIA) a készülőben lévő tiltakozás kapcsán, azonban a szövetség arra hivatkozva nem volt hajlandó nyilatkozni, hogy a kialakult helyzet már rendőrségi ügy.

Bár két évvel ezelőtt a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött rendezték meg a Brit – és az azt követő 70. Évfordulós – Nagydíjat, az Extinction Rebellion környezetvédelmi csoport négy tüntetőjét letartóztatták, amiért illegálisan bejutottak a pályára, és ott közvetlenül a verseny kezdete előtt egy transzparenst helyeztek ki.

Ennél is nagyobb visszhangot kaptak a 2003-as silverstone-i futamon történtek, miután a 11. körben Cornelius Horan katolikus pap vallásos transzparenseket lobogtatva szaladt be a pályára, annak egyik leggyorsabb pontján, a Hangar-egyenesben.

When it comes to Silverstone moments, I can't help but think of the 2003 race – a priest running on the track and basically playing chicken with a Jaguar #BritishGP pic.twitter.com/hO0PbC30QC

— Conrad O'Keefe (@okeefe_92) July 10, 2019