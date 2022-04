Már hónapok óta tudni lehet, hogy az idei verseny helyszíni nézettségi rekordot dönt majd a Forma-1-es Magyar Nagydíjak történetében. A jegyek zöme ugyanis már januárra elfogyott, jelenleg pedig már csak péntekre és szombatra lehet – korlátozott számban – belépőket vásárolni. Az egész hétvégére szóló bérlétek és vasárnapi jegyek úgy fogytak el, hogy több ideiglenes tribünt is fel kell húzni a Hungaroringen.

A várakozások szerint ráadásul nem a Magyar Nagydíj lesz az egyetlen F1-es hétvége idén, amire ekkora invázióra lehet számítani. A bajnokság vezérkara arra számít, hogy a szezonból hátralévő összes futam teltházas lesz, még azokon a közel-keleti helyszíneken is, mint amilyen például Abu-Dzabi vagy az Orosz Nagydíj pótlására jó esélyekkel pályázó Katar, ahol alapvetően országon belül nem mozgat meg nagyobb tömegeket a Forma-1 – írja a Guardian.

Ezt a tendenciát vetíti előre az is, hogy a július eleji Brit Nagydíj vasárnapjára mind a 142 ezer jegy elkelt. „Példátlanul nagy keresletet tapasztaltunk a 2022-es Brit Nagydíjra szóló jegyek iránt” – mondta Stuart Pringle, a silverstone-i pálya vezérigazgatója. „Valamennyire tudtuk növelni a befogadókapacitást azzal, hogy a lelátókon további ülőhelyeket létesítettünk, de ha a jegyeladások ilyen ütemben haladnak, mindhárom napra el fognak fogyni a belépők.”

A két héttel ezelőtti Ausztrál Nagydíjat is óriási érdeklődés övezte: összesen 420 ezren látogattak ki Melbourne-ben a Forma-1-es hétvégére. Ezzel a két év kihagyást követően ismét megrendezett esemény át is adta a múltnak a tavalyi Amerikai Nagydíj 400 ezres rekordját, ráadásul a szigetországban is minden idők legnagyobb helyszíni nézettségét jegyző sportrendezvénye lett.

A jegyeladásokéval együtt a televíziós közvetítések számai is folyamatosan nőnek. A melbourne-i futamot például 1,01 millióan követték a Sky Sports F1-en, ezzel a valaha volt legnézettebb reggeli versennyé vált a csatornán. Magyarországon is egyre többen kísérik figyelemmel a Forma-1-et az M4 Sporton: a bahreini szezonnyitót 580 ezren, a Szaúd-arábiai Nagydíjat pedig 655 ezren nézték, de még a kora reggeli ausztrál futam is 330 ezer szurkolót ültetett a képernyők elé. Ami pedig a százalékos arányt illeti, a piac szempontjából legérdekesebb, 18-49-es korosztályban mindhárom verseny messze az adott hét legnézettebb műsora volt a Sorozatwikin megjelent nézettségi statisztikák alapján.

Mindezek ismeretében aligha meglepő, hogy a bajnokság vezetői egyre gyakrabban hangoztatják, keresik a lehetőséget a versenynaptár további bővítésére. Habár már az idei 23 futammal is a határokat feszegeti a Forma-1, jövőre újra futamot rendeznek Las Vegasban, emellett napirendi pontra került a dél-afrikai visszatérés is. Stefano Domenicali elnök-vezérigazgató ennek kapcsán azt nyilatkozta, hogy később akár évi 30 versenyt is el tud képzelni – igaz, a tavalyelőtt aláírt Concorde-egyezmény egyelőre 24-ben maximálja az egy szezonban tartható versenyek számát.