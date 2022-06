Negyedik lett a Forma-1-es Kanadai Nagydíj esős kvalifikációján Lewis Hamilton, ami a legjobb egykörös eredményének számít 2022-ben. A hétszeres világbajnok – idei mércével nézve – jó szereplésében ugyanakkor a körülmények is közrejátszottak, hiszen a pénteki napot még katasztrofálisnak értékelte, igaz, a Mercedes ekkor kísérletezett az új, a delfinezés csökkentése céljából átalakított padlólemezével.

„Elmondani nem tudom, mennyire boldog vagyok!” – lelkendezett a Motorsport.com-nak nyilatkozva Hamilton, aki az egy héttel ezelőtti Azerbajdzsáni Nagydíj leintését követően még a hátát fájlalva szállt ki az autóba. „Angelával [Cullen, Hamilton fizioterapeutája – szerk.] megvolt a legnagyobb ölelésünk a garázsban, mert mindketten roppant keményen dolgoztunk, az elmúlt hét pedig igazi kihívást jelentett számunkra.”

„Hálás vagyok, amiért velem van minden nap, hogy munkájával leküzdjük a fájdalmat és jó formába hozzuk a testemet, pedig az autóval továbbra is szenvedünk. Tudjuk, a nyers tempónk száraz körülmények között még messze nem az igazi. Az viszont, hogy ilyen körülmények között a legjobb ötben zártunk az időmérőn, lenyűgöző” – értéktelt az elmúlt hetekhez képest nagyságrendekkel pozitívabb hangvételben a brit.

„Úgy gondolom, ez eddig a legjobb időmérő edzésem idén. Nagyon, de nagyon hasonlít pályafutása első időmérőjére, a 2007-es Ausztrál Nagydíjéra, legalábbis izgalom szempontjából mindenképpen.”

Ugyanakkor Hamiltonnak még így is voltak nehézségei: mint elmondta, a fékek hőmérsékletével nem volt elégedett, de mindenki másnál is nagy különbségek voltak, mindemellett a gumijai sem voltak optimális állapotban. „Szerencsére ezt meg tudtam oldani az utolsó körben” – utalt előbbi problémájára. „Nem tetszett a teljes módunk, mert egyenletes köröket mentünk, így úgy érzem, maradt még egy kicsi benne.”

A hétszeres világbajnok bevallotta, csapattársához, George Russellhez hasonlóan az ő fejében is megfordult, hogy száraz pályára alkalmas gumikon kockáztasson a végén. „Elég gyorsan száradt a pálya, voltak olyan pontjai, amik kifejezetten száraznak tűntek. Számomra azonban túl nagy lutrinak tűnt, különösen ilyen hőmérsékletek mellett. Ezért maradtunk inkább az intermediate-eken, ami igazából helyes döntés is volt. Talán még tíz perc kellett volna, hogy működjenek a slickek” – elemezte a Q3 végi dilemmát.

Russell esetében nem is jött be a váltás, ugyanis az első éles körén már a 2-es kanyarnál kicsúszott, sőt, hátsó szárnyával a gumifalat is érintőre vette – így végül nyolcadik lett. A Mercedes újdonsült igazolása azonban így sem bánta meg, hogy 19-re húzott lapot, mert nem is a második sor volt a célja:

Ami pedig a futamot illeti, Hamilton magabiztosan vág neki, mivel a szombatra virradó éjszaka folyamán módosítások hosszú sorát hajtották végre a W13-asán. Ennek kapcsán elárulta, hogy Russell-lel szemben az ő esetében például az alacsonyabb légellenállású hátsó szárny a kedvezőbb. „Rengetegféle beállításunk van, és mindig reméljük, hogy van egy köztük, ami működik. Az enyém nem volt az igazi, ezért összeültünk a csapattal, megosztottuk az álláspontjainkat, így le tudtuk szűkíteni a problémákat” – részletezte.