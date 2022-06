Esőben, vizes pályán, 12 Celsius-fokos levegő- és 18 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év kilencedik időmérő edzése a 2022-es Forma-1-es Kanadai Nagydíjon. A harmadik szabadedzés eredménye egyáltalán nem volt mérvadó, a pilóták először ismerkedtek az esőgumikkal Montrealban.

Az viszont kiderült, hogy Charles Leclerc biztosan a mezőny végéről rajtolhat vasárnapban motorcsere miatt, így a Q1-ben pályára hajtó Ferrari-pilóta Cunoda Juki ellen meccselhetett, hogy melyikőjüké legyen a 19. hely – az AlphaTauri japánját is a rajtrács végére sorolják hasonló okokból.

A kezdéskor még az esőgumik számítottak az ideális választásnak, a pilóták pedig rohantak ki, hogy bebiztosítsák továbbjutásukat. Sergio Perez a Red Bull-lal nehezebben jutott ki a bokszutcából, garázsából kikanyarodva ugyanis alig fért el a mexikói. A körülmények egyébként elég rosszak voltak, ez a kép jól szemlélteti:

A helyzet azonban folyamatosan változott, a pálya száradásával pedig folyamatosan javultak a köridők. Az alábbhagyó esőben végül búcsút kellett vennünk a két AlphaTauritól, a két Aston Martintól és a williamses Nicholas Latifitől. Ezzel eldőlt az, hogy Leclerc a 19. helyről rajtolhat. A monacói ki is szállt autójából a Q1 után és befejezte az időmérőt.

A felügyelők vizsgálatot kezdeményeztek a két Ferrari-pilóta, Leclerc, Carlos Sainz, illetve Alexander Albon (Williams) ellen, gyanújuk szerint ugyanis indokolatlanul lassan haladtak a pályán.

A Q2 elején már nem esett az eső, a mezőny felénél pedig elő is kerültek a zöld oldalfalú átmeneti abroncsok.

And just like that, it’s time for Q2! We have a mix of intermediate and wet runners for this one#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/0OosNX12yf — Formula 1 (@F1) June 18, 2022

Jöttek is az első hibák az intermediate gumikon: előbb Albon, majd Perez hajtott orral a falnak a Red Bull-lal. A Williams-pilóta nem törte meg autóját, szemben a mexikóival, aki miatt elő is került a piros zászló. A pilóta időmérője ezzel véget is ért.

Albon slides off on the Intermediates, but gets going again#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/bBh5ImLF2d — Formula 1 (@F1) June 18, 2022

🚩 RED FLAG 🚩 Perez also slides off on the Intermediates, and can’t get it out of the wall#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/bepojkmkOt — Formula 1 (@F1) June 18, 2022

Miután volt némi zavar az F1 időmérésében, majd azt helyrehozták, 9 perce maradt a mezőnynek a folytatása. Ekkor Csou Kuan-jü (AlphaTauri), Kevin Magnussen (Haas), Daniel Ricciardo (McLaren), Lando Norris (McLaren) és a már nem köröző Leclerc álltak kieső helyen. Norrisnál a belső égésű motorral voltak gondok, erre panaszkodott is a brit a rádión.

A folytatásra már mindenki átmeneti abroncsokon hajtott ki, a leállás alatt is javultak a körülmények. A mercedeses Lewis Hamilton jelentése szerint egy száraz ív is elkezdett kialakulni, de a slick gumik nem kerültek elő.

We’re back under way, and the dry line is beginning to show 👀#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/A0wR3lNFB5 — Formula 1 (@F1) June 18, 2022

A továbbjutásról a hibák és a problémák mellett az döntött, ki fejezi be később a gyors körét. Az ütköző Perez, a motorhibás Norris és a kiszálló Leclerc mellett Valtteri Bottas (Alfa Romeo) és Albon nem folytathatta az időmérőt.

A Q3-ban az első körökre senki sem mert száraz gumikat felrakni. Folytatódott a folyamatos körözés, de Max Verstappen mintha egy ütemmel előrébb tartott volna a Red Bull-lal: körei rendre egy másodperccel gyorsabbak voltak, mint a többieké. Mick Schumacher is nagyot villant, volt, hogy a második helyen állt a Haas németje.

Az utolsó szakasz felénél a gumicserék előtt Verstappen, Sainz, Fernando Alonso (Alpine), Schumacher, George Russell (Mercedes), Hamilton volt a legjobbak sorrendje.

Russell végül tökös volt, a végére egyedüliként felrakta a száraz gumikat, próbálkozása azonban visszaütött: a falnak csúszott a Mercivel. Hátsó szárnya széle bánta az esetet. Rajta kívül többen is javítottak, az utolsó pillanatig próbálkozott mindenki. Verstappen végül könnyen behúzta a 15. pole-pozícióját Alonso, Sainz, Hamilton, Magnussen és Schumacher előtt.

George Russell chances it on the slicks, but slides off and tags the wall with his rear wing 😩#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/NJt7DkvHOj — Formula 1 (@F1) June 18, 2022

Russell elé végül Ocon is odafért, a legjobb tíz utolsó helyein pedig Ricciardo és Csou osztozkodtak.

A 2022-es Forma-1-es Kanadai Nagydíj magyar idő szerint vasárnap este 8 órakor kezdődik.