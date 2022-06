Csütörtöki arcát mutatta az időjárás a Forma-1-es Kanadai Nagydíj harmadik szabadedzésén: a montreali aszfaltcsík ugyan ezúttal nem úszott víz alatt, de így is bőséges mennyiségű csapadék hullott a pályára helyi idő szerint szombat reggel óta.

Az időmérő előtti utolsó gyakorlás hűvös körülmények között zajlott, 11 Celsius-fokos levegő és 16 fokos aszfalt várt a mezőnyre. Esőből ekkor még nemigen volt utánpótlás, de az előrejelzések várták további csapadék érkezését.

A korai percek egyértelműen a tapogatózásról és a terepszemléről szóltak: azok, akik kimozdultak a bokszból, az esőgumikat használták. Mivel az előrejelzések az időmérőre szintén esőt jósoltak, az idő előrehaladtával egyre többen próbálták ki a vizes pályát.

🚥 FP3 GREEN LIGHT 🚥 Away we go – one hour of practice before qualifying! #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/A7tRPwL2xm — Formula 1 (@F1) June 18, 2022

Szűk negyed órával a kezdés után kiderült, hogy Charles Leclerc számára tét nélküli lesz az időmérő: a Ferrari monacóijának autójában további motorelemeket cseréltek, köztük a kritikus elemet, a turbót is, így még több büntetést kapott és a mezőny végéről kezdi majd a futamot Cunoda Jukival (AlphaTauri) együtt. Leclerc nem is kockáztatott, néhány kivezető kört leszámítva a garázsban töltötte az órát.

A körülmények lassú javulását jól mutatja, hogy Fernando Alonso is csak bő 40 perc eltelte után merte felrakatni Alpine-jára az átmeneti abroncsokat. Első köre még nem volt gyorsabb saját addigi legjobbjánál, de másodjára rögtön az élre állt.

Alonso is trying his luck with the intermediate tyres Always pushing is Fernando 💪#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/cVNC8bFxFm — Formula 1 (@F1) June 18, 2022

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, leintéskor szokatlan neveket láthattunk a legjobb helyeken. A leggyorsabb Alonso mögött Pierre Gasly lett a második, Sebastian Vettel (Aston Martin) lett a harmadik, Esteban Ocon (Alpine) pedig a negyedik. Az 5-6. helyet a McLaren-pilóták húzták be, George Russell hetedik lett a Mercedesszel a Red Bull párosa, Sergio Perez és Max Verstappen előtt – utóbbi két pilóta a komolyabban vehető próbálkozásokat a legvégére hagyta. A legjobb tízbe Carlos Sainz fért még be a Ferrarival.

Az edzés két komolyabb incidensét Kevin Magnussen és Verstappen hozták össze: előbbi maga sem értette, hogyan nem sikerült sem elfordulnia, sem megállnia az első kanyarban. A dán azonban nem törte össze a Haast, szépen visszatolatott a pályára és továbbhajtott. Verstappen alatt ugyanott kicsit másképp viselkedett a Red Bull, a holland centikre volt csak a faltól egy megforgást követően.

Magnussen slides off at Turn 2 The Dane has reversed back onto the track with no visible damage #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/clbZn9eJIo — Formula 1 (@F1) June 18, 2022

Now Verstappen is off at Turn 2! Max manages to avoid the barriers and gets going again as the clock ticks down on FP3 #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/RIFsr72wDK — Formula 1 (@F1) June 18, 2022

A Kanadai Nagydíj időmérője magyar idő szerint este 10 órakor kezdődik.