Egy ideig a legjobb rajthelyekért is harcban volt, végül azonban be kellett érnie a nyolcadik pozícióval George Russellnek a Forma-1-es Kanadai Nagydíj időmérőjén. A Mercedes britje a kvalifikáció mindent eldöntő szakaszának utolsó perceiben egyedüliként a mezőnyből száraz pályára alkalmas gumikra váltott, ám tökössége nem volt kifizetődő. Egy alkalommal megforgott, hátsó szárnya pedig megsérült, pedig előtte a 2-4. helyek között ingázott.

“Örülök, hogy megpróbáltam, mert kifizetődhetett volna. A pole-pozícióért akarok harcolni, nem törődöm bele a 3-4. helybe” – jelentette ki Russell az időmérőt követően. “Jó autónk volt. Láttam megjelenni a száradó ívet, de elég csak egy kanyar, ami cserben hagy. Nálam ez az első és a második volt.”

George Russell chances it on the slicks, but slides off and tags the wall with his rear wing 😩#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/NJt7DkvHOj

— Formula 1 (@F1) June 18, 2022