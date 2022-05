A tavalyihoz hasonlóan az idei Monacói Nagydíj időmérő edzését is piros zászlóval intették le, de ezúttal nem a pole pozíciós Charles Leclerc kapta el a falat, hanem Sergio Pérez. A Portier-nél keresztbe álló Red Bullnak után a ferraris Carlos Sainz is nekiütközött, miközben Fernando Alonso a Mirabeau-nál ment a gumifalnak, így a hazai pályán versenyző Leclerc idei ötödik és pályafutása 14. rajtelsőségét szerezte meg.

A kvalifikációt követően a korábbi F1-es pilóta, Giedo van der Garde készítette az interjúkat a leggyorsabbakkal, igaz, nem a megszokott gördülékenységgel, ugyanis Sainznak még vissza kellett érnie a pálya másik részéről, Pérez pedig csak utólag nyilatkozott.

„Nagyon különleges, hihetetlenül boldog vagyok” – mondta pole-köre után a vb-tabella második helyén álló Leclerc, aki a rajtelsőségét járó díjat Greg Maffeitől, a Liberty Media vezérigazgatójától vette át (lásd nyitóképünkön). „Mostanáig simán alakult a hétvége, de tudtam, hogy megvan a tempó az autóban, már csak nekem kellett megcsinálnom a dolgomat. Tökéletesen sikerült, a piros zászló előtti utolsó kör nagyon-nagyon jó volt. Mindenesetre ez már nem változtat semmin.”

„Az autó lenyűgöző, az pedig nagyszerű, hogy mellettem Carlos is ott lesz az első sorban. A száraz körülmények kiszámíthatóbbá tennék a futamot, de jöjjön bármi, versenyképesek vagyunk” – tette hozzá a monacói, a vasárnapi futamra is előretekintve. Két héttel ezelőtt sokkal óvatosabban fogalmazott Leclerc, amikor kijelentette, hogy ismét megverhetik – más kérdés, hogy ő Verstappenre gondolt, és végül a technika volt az, ami igazán kibabrált vele a Spanyol Nagydíjon.

