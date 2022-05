Kissé felhős időben, 27 Celsius-fokos levegő- és 55 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év hetedik időmérő edzése a 2022-es Forma-1-es Monacói Nagydíjon. A harmadik szabadedzés eredménye alapján nem lehetett kijelenteni, hogy a Ferrari vagy a Red Bull örülhet-e majd a pole-pozíciónak.

A Q1-ben nagy volt a sietség, ugyanis egy szett abroncs többszöri próbálkozást is kibírt, de a felvillanó sárga zászlóktól, a feltartástól és az autótörésektől mindenki tartott.

A köridők folyamatosan javultak, így a körözés szinte állandó volt a pályán. A pilóták egy gyorskör – egy töltőkör kombinációban mentek, lehetőleg figyelve a többiekre is. Charles Leclerc panaszkodott is a Ferrarinak, hogy úgy érzi, “ütemtévesztésben” autózik a többiekhez képest, így az átlagosnál sokkal több dolga van.

Továbbjutása azonban egyáltalán nem volt veszélyben. Nem úgy Cunoda Jukinak, aki bő két perccel a vége előtt megérintette a falat bal első kerekével. A japán visszajuttatta a bokszba az AlphaTaurit defektes, sérült kerékkel, de meglendült a piros zászló a törmelékek miatt.

Tsunoda clips the barrier on the entry to the Nouvelle Chicane and it triggers a red flag

The session will resume shortly with just under three minutes to go#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/JWWiFPJkbb

— Formula 1 (@F1) May 28, 2022