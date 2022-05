A péntekiekhez hasonlóan napos időben, 30 fokos levegő- és 46 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1-es Monacói Nagydíj harmadik szabadedzése.

Az utolsó 60 perces gyakorlás legfontosabb tétje talán az volt mindenki számára, hogy a tempó fokozatos emelésével párhuzamosan ne törjék össze a pilóták autóikat. Ilyenkor ugyanis kétséges, hogy elkészülnek-e a javítások az időmérőre, a rossz rajtpozíció pedig szinte egyet jelent a rossz futammal is az utcai pályán.

Ezt eleinte főként azzal kerülték el, hogy nem jöttek ki a bokszból a pilóták. Az érdemi akció nagyjából 15 perccel a start után kezdődött, ekkor álltak élre a Ferrari és a Red Bull versenyzői. A korai köridők azonban nem érték még el a pénteki második edzés eredményeinek szintjét.

Az igazán gyors körök az utolsó percekben érkeztek, ahogy az első autótörés is. Lance Stroll az uszoda utáni sikán kijáratán találta el a falat, de szerencséjére csak Aston Martinja első szárnya bánta a koccanást.

💥 Stroll slides into the wall…

But he’s able to keep on going and heads straight for the pits 🛠#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/Nv8V4S60Co

— Formula 1 (@F1) May 28, 2022