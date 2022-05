Az első szabadedzéshez hasonló hőmérsékleti körülmények között, 30 Celsius-fokos levegő- és 52 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött a 2022-es Forma-1-es Monacói Nagydíj második szabadedzése.

Már az edzés rajtjánál érezhető volt a sietség, a bokszutca végén sorban állva várták a pilóták a kezdést. Többeknek is fontos volt, hogy pótolják az első gyakorláson számukra kiesett időt: Mick Schumacher és Valtteri Bottas autójával is problémák voltak. A Haas németje hamar el is hagyta a garázst, ellentétben az Alfa Romeo finnjével, aki tíz percet várakozott. A sietség persze mindenki szempontjából érthető volt: gyakran villant a sárga zászló, főként a pálya első kanyarjában.

Szűk negyedóra után a piros zászló is előkerült: Daniel Ricciardo vágta falba a McLarent. Nem sokkal előtte Sebastian Vettel csúszott meg ugyanazon a szakaszon, de némi drifteléssel megmentette az Aston Martinját a töréstől.

Let me introduce you, the best save of all time…. pic.twitter.com/wghoBzbJiD

— Robin 🇳🇱 (@robin012341) May 27, 2022