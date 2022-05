A 2022-es Forma-1-es szezon a versenynaptár ékkövének számító Monacóba érkezett, ám idén felrúgta a hagyományokat a sportág: a megszokott csütörtök helyett pénteken vehették birtokba először a csapatok és a pilóták a 3337 méter hosszú, 19 kanyarból álló versenypályát.

A hazai hétvégéjét megkezdő ferraris Charles Leclerc és társait kellemes idő, 29 Celsius-fokos levegő és 54 fokos aszfalt fogadta a hercegségben. A munkával nem is késlekedtek: az új, szélesebb autókkal még senki nem járt a szűk utcákon, így elméletileg megnőtt a balesetek esélye is.

The new era of cars hits the streets of Monaco

Az első negyed órában többeknél felmerültek kisebb-nagyobb problémák. A legjelentősebb talán a Mercedesnél jött elő, Lewis Hamilton óriási pattogásra panaszkodott. Ekkor került elő az első sárga zászló is, de Leclerc csak elfékezte magát az első kanyarban, autóját nem törte össze.

Az első piros zászlót Mick Schumacher csalogatta elő. A német nem balesetezett, csak a fékenergia-visszanyerő rendszer (MGU-K) adta meg magát a Haasban. Szerencsétlenségére épp blokkolta a sebességben ragadt, megálló autó a bokszbejáratot, emiatt egy ideig nem lehetett behajtani sem oda.

Schumacher is stranded at the pit lane entry following an issue with his car

Habár miatta nem került elő zászló, Valtteri Bottasnak is voltak problémái. Az Alfa Romeo finnje csak néhány installációs kör erejéig dugta ki az orrát a garázsból, mért kört nem is futott – helyi jelentések szerint a váltója környékén matattak a szerelők.

Problemas para Bottas. La caja de cambio de recambios esta en el box. Problems for Bottas. Spare gear box is in the garage.

Kisebb-nagyobb hibákat több pilótától is láthattunk, például az idő leteltéhez közeledve Max Verstappen csúnyán elfékezte Red Bullja abroncsait az első kanyar felé menet. Hasonlót tett csapattársa, Sergio Perez, valamint Kevin Magnussen is a Haas volánjánál.

Verstappen slots it into P1 But then heads down the escape road at Sainte Devote

Az edzést az élcsapatok versenyzői zárták elől. Leclerc diktálta a tempót, de Perez csak 39, a csapattárs Carlos Sainz pedig csak 70 ezredmásodperccel ért körbe lassabban a monacóinál. Verstappen hátránya sem volt óriási a negyedik helyen, mindössze 18 század.

Kisebb szakadék volt köztük és a többiek között. Az üldözők legjobbja Lando Norris volt a McLarennel, de már fél másodperces lemaradással. Őt Pierre Gasly (AlphaTauri) és Daniel Ricciardo (McLaren) követték a gyorsabbik Mercedes-pilóta, George Russell előtt. Sebastian Vettel már a lágy gumikkal jött fel a 9. helyre az Aston Martinnal, az autójára pedig végig panaszkodó Hamilton végül a tizedik lett.

A hétvége a második szabadedzéssel folytatódik péntek délután 17 órától.