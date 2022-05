Annak ellenére, hogy a Q3 elején megforgott, óriási fölénnyel szerezte meg a rajtelsőséget a Forma-1-es Spanyol Nagydíjra a világbajnoki éllovas Charles Leclerc. A Ferrari monacóija mögött a motorproblémák miatt küszködő Max Verstappen (Red Bull) végzett a második helyen, a csapattársa, Carlos Sainz pedig a harmadik kockából indulhat.

A leintés után az első három helyezettel Naomi Schiff autóversenyzőnő, a W Series 2020-as idényének egyik indulója készítette az indulókat, aki az idei évtől a Sky Sports F1-es stábjának dolgozik.

„Jól érzem magam, pedig nagyon nehéz volt az időmérő. Különösen a Q3-ban, mert hibáztam az elején, utána pedig már csak egy esélyem volt” – mondta idei negyedik és pályafutása 13. pole-ja után Leclerc. „Az rendkívül jól sikerült, igaz, voltak meredek pillanataim, de végül végigvittem, és nagyon boldog vagyok a pole miatt.”

„Lenyűgöző kör volt, ahogyan az autó is, szóval tényleg nagyon boldog vagyok. Erős pozícióban leszek a rajtnál, ugyanakkor a gumikon jobban szenvedünk, mint a Red Bull, Max pedig mögöttünk van. Ha nem kezejük jól a gumikat, el fogjuk bukni a győzelmet, így ezen muszáj lesz felülkerekednünk, egyúttal az időbeosztással is jól kell dolgoznunk.”

„Remélhetőleg újabb kettős sikert szerzünk Carlosszal. Nagyszerű lenne a csapat szempontjából, és én mindent meg is teszek majd érte” – tekintett előre.

