Napos időben, 34 Celsius-fokos levegő- és 47 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év hatodik időmérő edzése a 2022-es Forma-1-es Spanyol Nagydíjon. A harmadik szabadedzés eredménye alapján nem lehetett kijelenteni, hogy a Ferrari, a Mercedes vagy a Red Bull örülhet-e majd a pole-pozíciónak.

A Q1-ben részt tudott venni Pierre Gasly és Mick Schumacher is. Az AlphaTauri franciájának teljesen kimaradt a harmadik szabadedzés, miután elfüstölt autója még a bokszban. Schumacher Haasát is helyrehozták azután, hogy hátsó fékjei felhevültek és kigyulladtak. A tempót a Ferrarik diktálták, Charles Leclerc és Carlos Sainz diktálták, a Red Bull-lal Max Verstappen hátránya 2 tizedmásodperc volt, George Russell és Lewis Hamilton pedig 4-5 tizeddel voltak lassabbak.

A bokszutcában közben majdnem ütközött Lando Norris és Lance Stroll: az Aston Martin pilótáját ráengedték a gyorssávon haladó McLarenre – az incidens miatt vizsgálat is indult.

A close call in the pit lane for Norris and Stroll 😳 #SpanishGP pic.twitter.com/SyLMPXx0qT

Sergio Perez a Red Bull-lal egy alkalommal a sóderágyban is járt, de továbbjutása nem volt veszélyben. Nem volt azonban ilyen szerencsés a két Aston Martin, a két Williams és hazai pályán Fernando Alonso az Alpine-nal. Kiesését Sebastian Vettel alig akarta elhinni. “Csak vicceltek?” – kérdezett vissza a német mérnökétől a 16. hely hallatán.

A Q2-t Russell a hétvége legjobb idejével nyitotta, és 1:19,470-es köridejét csak Hamilton tudta megközelíteni, 3 tizedmásodpercre. Őket Perez, Leclerc, Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Verstappen, Sainz sorrendben követték a többiek, de az egyetlen talpon maradt spanyol már több mint 9 tizedet kapott a brit ifjonctól. Bekezdett a Haas is, a 8-9. helyen álltak egy kör után, csak századokra a lassabbik Ferrari-pilótától.

After a couple of minutes of quiet in the pit lane it’s visors down and out come the drivers! 🙌

First laps of Q2 on the board.

A leintésig ez az állás azonban változott: Russellnél Verstappen és Sainz is jobbat ment végül. Schumacher úgy örülhet első Q3-as szereplésének, hogy a szerencse mentette meg a kieséstől. a nála az utolsó pillanatban jobb időt futó Norris körét ugyanis elvették a pályahatárok átlépése miatt. Norris mellett kiesett még Esteban Ocon (Alpine), a két AlphaTauri és Csou Kuan-jü (Alfa Romeo).

A Q3-as első felfutások után Verstappen óriási körrel állt az élre Sainz, Perez, Russell és Hamilton elé. Leclerc nem tudta befejezni az első körét, az utolsó sikánban megforgott a Ferrarival.

Leclerc spins off at the end of his first flying lap

He’s back in the pits and will get one more chance to nail a quick one #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/1rrEWQLo4W

— Formula 1 (@F1) May 21, 2022