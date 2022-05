Napos időben, 30 fokos levegő- és 42 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1-es Spanyol Nagydíj harmadik szabadedzése Barcelonában.

Az utolsó 60 perces gyakorlás egyik legnagyobb kérdése az volt, hogy a Mercedes át tudja-e menteni az időmérő napjára is azt a formát, melyet péntek délután mutatott: akkor George Russell és Lewis Hamilton a Ferrarikkal és a Red Bullokkal is tartotta a lépést egy körön.

Többeknek egészen sűrű volt a programja, de volt is okuk rá: az elsőként kihajtó Lando Norris a második szabadedzés jelentős részét kihagyta egy agresszíven vett kanyar miatt, a rázókő miatt ugyanis megsérült a kasztnija. Ezt szombatra lecserélték neki, de ugyanezt a műveletet Carlos Sainz autójával is megcsinálták az éjjel a Ferrari szerelői az üzemanyagrendszer hibája miatt.

Valtteri Bottas is az első fecskék között volt: péntek délután a finn Alfa Romeójában három kör után adta meg magát az erőforrás, így rengeteg hasznos idő maradt ki neki. Pierre Gasly is korán kihajtott volna a pályára az AlphaTauri volánja mögött, ám a motortérből már a garázsa előtt ömleni kezdett a füst. Edzése ezzel véget is ért.

Early problems for Pierre Gasly 😣 He’s been wheeled back into the garage for the team to take a closer look 🔎💨#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/taV0XvRKNJ — Formula 1 (@F1) May 21, 2022

Mick Schumachernek is gondjai akadtak, neki a jobb hátsó fék hevült túl és gyújtotta be környezetét. Ekkor még mindig csak negyed óra telt el az edzésből, a pilóták többsége csak ekkor hagyta el először a bokszutcát, a német azonban kényszerből be is fejezte a munkát.

Mick’s had to return to the pits due to a fire on his right rear break. #HaasF1 #SpanishGP #FP3 pic.twitter.com/LEZwnGQKGH — Haas F1 Team (@HaasF1Team) May 21, 2022

Mick takes a look at his damaged Haas after a fire on the rear of his car 🔥 #SpanishGP pic.twitter.com/YjiVkIQnM0 — WTF1 (@wtf1official) May 21, 2022

A Red Bull-os Max Verstappen első mért körére nagyjából féltávig kellett várni, a holland ekkor valamivel lassabb volt Charles Leclerc addigi legjobbjánál a Ferrarival. Őket csapattársaik, Carlos Sainz és Sergio Perez követték A Mercedes legjobbja George Russell volt ekkor az ötödik helyen, 7 tizedmásodperces hátránnyal. Lewis Hamiltont első körén DRS-problémák hátráltatták, de miután megjavították neki a rendszert, felkapaszkodott csapattársa mögé.

Az eredmény nem sokat változott: Leclerc maradt az élen, de Verstappen beugrott közé és Russell közé. A három élcsapat versenyzői mindössze 148 ezredmásodpercre voltak egymástól. A legjobb tíz meglepetését Kevin Magnussen jelentette a Haas-szal a nyolcadik helyen.

A Spanyol Nagydíj időmérője 16 órakor kezdődik.