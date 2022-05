Az első szabadedzéshez hasonló körülmények között, 30 Celsius-fokos levegő- és 45 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött a 2022-es Forma-1-es Spanyol Nagydíj második szabadedzése.

A második 60 perces gyakorláson folytatódott az új elemek tesztelése, szinte az összes pilóta az első pillanattól kezdve a pályán volt. Visszatértek azok is, akiket az első edzésen még kispadoztattak: Sergio Perez a Red Bull-lal, Alexander Albon a Williamsszel és Csou Kuan-jü az Alfa Romeóval csak most kezdhette a hétvége érdemi részét.

🚥 FP2 GREEN LIGHT 🚥 And the cars come out for 60 mins of practice#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/tAhcZe02kb — Formula 1 (@F1) May 20, 2022

Valtteri Bottas azonban nem vezethetett sokáig: az Alfa Romeo 10 perc után megadta magát, a finn kénytelen volt félrehúzódni. A körözést nem kellett megszakítani az autó elszállításának idejére, egy virtuális biztonsági autós szakasz alatt megoldották a feladatok a pályabírók.

Lando Norris edzése sem volt tökéletes, de ő magának köszönhette, hogy nem használhatta ki a rendelkezésre álló időt. McLarenjével túlságosan is szélesre csúszott egy kanyarban, a rázókövekkel pedig eléggé megreszelte az autójának padlólemezét. Hasonlót tett később Albon is a Williamsével, de Norrisszal szemben ez nem jelentette a gyakorlása végét.

Norris is pushing hard but still finding his feet in FP2, dipping a toe or two in the gravel #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/HIFe1rVLxS — Formula 1 (@F1) May 20, 2022

Az edzés végeredménye bőven a leintés előtt kialakult, az időmérős szimulációkat követően ugyanis a hosszú etapos próbálkozások alatt nem születtek annyira gyors körök. A leggyorsabb Charles Leclerc lett a Ferrarival, ám a maranellóiak, beleértve a negyedikként záró Carlos Sainzot is, eléggé szenvedtek gumijaikkal. A két Ferrari közé némileg váratlanul a két Mercedes-pilóta, George Russell és Lewis Hamilton fért be. A konstruktőri bajnokok már többször is villogtak a szabadedzéseken az elmúlt hétvégéken, ilyen közel azonban sosem voltak az élmenőkhöz. Emellett még az autójuk sem delfinezett, szóval sikeresként könyvelhetik el a délutánt.

A világbajnoki címvédő Max Verstappen ötödik, Perez pedig hetedik lett a Red Bull-lal, a holland hátránya 33 század, a mexikóié majdnem egy másodperc volt. A kettejük közötti bőséges helyre csak a helyiek kedvence, Fernando Alonso fért be az Alpine-nal.

A legjobb tízbe befért még a zöld Red Bull-nak csúfolt Aston Martinnal Sebastian Vettel, a másik Alpine-nal Esteban Ocon és Mick Schumacher a Haas volánjánál.

A Spanyol Nagydíj programja szombaton 13 órától a harmadik szabadedzéssel folytatódik, az időmérő 16 órakor rajtol.