Jól ismert helyszínen folytatódik a 2022-es Forma-1-es szezon: a Spanyol Nagydíj színhelyét, Barcelonát minden pilóta úgy ismeri, mint a tenyerét, az előszezoni teszteknek is otthont adó 4675 méter hosszú, 16 kanyarból álló pálya már egyetlen versenyző számára sem rejteget titkokat.

Ezért is döntött úgy három csapat is, hogy az első szabadedzésre variálnak pilótafelállásukon: a Williamsnél Nyck de Vries, a Red Bullnál Jüri Vips, az Alfa Romeónál pedig Robert Kubica foglalhatta el Alexander Albon, Sergio Perez és Csou Kuan-jü helyét 60 percre a 45 Celsius-fokos aszfaltcsíkon. Előbbi csapatok ezzel teljesítették is az éves kötelezettségük felét: minden csapatnak legalább két alkalommal lehetőséget kell nyújtania F1-es tapasztalattal nemigen rendelkező újoncoknak.

A legtöbb csapat az edzés első perceit az autók beállítására használta. Megérkeztek ugyanis az év első igazán nagy fejlesztési csomagjai: a legtöbb elemhez a McLaren, az Alfa Romeo és az oldaldoboz radikális átalakítása és kísérteties hasonlósága miatt már zöld Red Bullként is csúfolt Aston Martin nyúlt hozzá. A többiek is hoztak újdonságokat, csak a Haas hagyta érintetlenül autóját.

Az Aston Martinnál még felmerült a szabálytalanság gyanúja is, a Nemzetközi Automobil Szövetség pedig ki is vizsgálta a helyzetet, de mindent rendben találtak. A Red Bull oda is szúrt a riválisoknak, Christian Horner csapatfőnök és stábja zöld energiaitalt ivott a szabadedzés alatt.

A Forma-1 is készült egy kis újdonsággal, drónról is követhettük az eseményeket.

