A 2022-es Forma-1-es szezonnal párhuzamosan szól a Vezess Csapatrádió is: Baka Gábor, Fehér Patrik és Kováts Olivér idén is mikrofon mögé ülnek és kibeszélik a sportág legfontosabb történéseit, véleményezik a történteket és érdekes, kevésbé ismert információkat osztanak meg a közönséggel, azaz veletek.

Hetedik adásunkban a Miami Nagydíj volt terítéken, ahol a Ferrari és a Red Bull páros táncába a Mercedes is beszállt. Közülük végül a legjobban az energiaitalosok örülhettek, akik mindkét pontversenyben az élre álltak, de közben csapatutasítást alkalmaztak, mely hosszú távon akár vissza is üthet. A betegeskedő Lando Norris előtt kalapot emeltünk, aki mandulagyulladással is pontokat szerzett a McLarennel, de a hétvége mellékszereplőjének bizonyuló zöld Red Bullról is megemlékeztek szakértőink.

Minden adás élő beszélgetéssel születik, amit nézhettek a Vezess YouTube-csatornáján, ahol kérdezhettek is. Utólag pedig ezeken a helyeken tudjátok visszahallgatni az adást podcast formában:

Legközelebb új résszel a Monacói Nagydíj másnapján, május 30-án 19 órától jelentkezik a Vezess Csapatrádió. Korábbi adásainkat itt találod.