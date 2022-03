Egy időre bizonytalanná vált a Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj sorsa, miután a húszi lázadók rakétatámadást hajtottak végre a dzsiddai pályától csupán 15-20 kilométerre fekvő Aramco-olajfinomító ellen. A pénteki nap után órákon át egyeztetett a bajnokság vezérkara az FIA-val, illetve a versenyzőkkel és a csapatokkal, de végül a hétvége folytatása mellett döntöttek.

Leginkább a versenyzők nem értettek egyet a folytatással, a csapatfőnököket sokkal könnyebben meg lehetett győzni a biztonsági garanciákkal. Habár végül közös nevezőre jutottak, azóta állandó kritika éri amiatt a Forma-1-et, hogy a történtek utána át kellene gondolni a közel-keleti helyszín jövőjét a versenynaptárban.

A téma a csapatfőnökök szombati sajtótájékoztatóján is felmerült. „Nem mi felelünk a naptárért, viszont ez a helyzet már sok éve tart. Azt hiszem, tavaly év elején a Forma-E-verseny alatt is történt egy rakétatámadás, mégsem volt aggályos az év végi rendezés. Így a helyzet erre a hétvégére sem változott” – mondta Jost Capito, akivel Mike Crack is egyetértett az Aston Martin részéről.

Arra is kitért a Williams csapatfőnöke, hogy már korábban egyeztetni kellett volna a szaúd-arábiai hétvégéről, de erre már csak utána kerül sor. „Amíg biztosítva vagyunk afelől, hogy fennáll a biztonság, biztonságban vagyunk” – tette hozzá.

A Haast irányító Günther Steiner határozottan úgy véli, hogy a hétvége után el fognak beszélgetni a Szaúd-arábiai Nagydíj helyzetéről – elmondása szerint azt a Forma-1 Menedzsment (FOM) és az FIA is vizsgálni fogja.

„Ez nem az a pillanat, amikor azt kell megvitatnunk, egyáltalán helyes-e, hogy itt vagyunk” – szögezte le az olasz szakember. „Jelenleg erre a hétvégére kell koncentrálnunk, illetve teljesítenünk.”

A pénz tartaná az F1-et Szaúd-Arábiában?

Andreas Seidl, a McLaren csapatvezetője ennél határozottabban foglalt állást: szerinte a Forma-1-nek olyan helyszínekre is el kell látogatnia, mint Szaúd-Arábia. A Motorsport.com kérdésére azonban tagadta, hogy lenne jelentősége annak, mennyit fizet az ország a nagydíj rendezéséért a bajnokságnak. „Nem szabad visszariadnunk, elzárkóznunk ezektől az országoktól a minket érő kritikák miatt” – érvelt a kijelentése mellett.

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto szerint sem az lett volna a helyes lépés, ha összepakolnak és távoznak Dzsiddából. „Mindnyájan aggódtunk, mert nyilván nem normális, ami a pálya közelében történt. Csapatként garanciát kaptunk arra az F1-től, a szaúdi hatóságoktól és a biztonsági szolgálattól, hogy biztonságban vagyunk” – jegyezte meg.