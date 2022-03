Nem sokon múlott, hogy a Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj péntek estéjén csomagoljon a mezőny és hazautazzon. A pilóták éjszakába nyúlóan vitatták a helyzetet, végül a maradás mellett döntöttek.

A maradás okairól a csapatfőnökök vallottak részletesebben szombaton. “Azt hiszem, ha a helyi vezetők a családjaikat is kihozták ide, és biztonságban érzik magukat, akkor én is biztonságban lehetek” – mondta a Haas csapatfőnöke, Günther Steiner. “Ismerjük a technikai rendszereket, elmagyarázták nekünk. A technikai részletekről nem beszélhetek, mert nem értek eléggé hozzájuk, de van olyan rendszer itt helyben, ami megvéd minket” – utalt a rakétacsapások elleni védelmi rendszerre.

Williamses kollégája, Jost Capito hozzátette, hogy rá egy Szaúd-Arábiától független szakértő is hatással volt. “Itt volt egy biztonsági ember is egy másik országból. Ő is megerősítette, hogy minden rendben, az esemény pedig biztonságban van” – magyarázta a német csapatfőnök.