Már a lámpák fényénél, 19 fokos levegő- és 26 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év első időmérő edzése Szahírban, a 2022-es Forma-1-es Bahreini Nagydíjon. A harmadik szabadedzés eredményei alapján a Red Bull-os Max Verstappen, illetve Charles Leclerc tűnt favoritnak a Ferrarival.

A Q1 elején a kisebb csapatok pilótái nem késlekedtek, hamar pályára hajtottak a Williams és az AlphaTauri versenyzői. A többiek csak később követték példájukat, az első igazán versenyképes körre hét percet, egészen a Red Bull pilótáinak érkezéséig kellett várni. Ekkor Max Verstappen az élre állt, őt Sergio Perez követte.

Verstappen sets the early pace, to go top with a 1:31.909 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/qOOXLfqSci — Formula 1 (@F1) March 19, 2022

Ezek után jöttek azonban a meglepetések: Valtteri Bottas az Alfa Romeóval 1 századdal volt csak lassabb Verstappennél. De aztán jöttek a Ferrarik és mindenkit lesöpörtek: Charles Leclerc egytizeddel előzte Carlos Sainzot, Verstappen legjobbja 438 ezreddel volt lassabb. Ekkor már csak a két Mercedes-pilóta volt adós mért körrel, de a válaszukra nem kellett sokat várni. George Russell elsőre csak a 10. lett egy másodperc feletti hátránnyal, de Lewis Hamilton csak az ötödik volt nyolctizedes lemaradással.

Leclerc jumps to the top as the laps start flying in ☄️ 1:31.471 is the new benchmark, as Magnussen and Schumacher both move into the top 10 for Haas 👏#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/u1EsZBXpxg — Formula 1 (@F1) March 19, 2022

Good first laps set by the boys! That’s P2 for MAG ⏱ 1:32.286

And P4 for MSC ⏱ 1:32.592#HaasF1 #BahrainGP #Quali pic.twitter.com/chVm5U3eMZ — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 19, 2022

A Q1 végén igazi tűzijátékot láthattunk, olyan időkkel, amiket sosem gondoltunk volna. A két Mercedes és Perez csak a 9-11. helyeken jutottak tovább, miközben előttük zárt Bottas és a Haas visszatérő dánja, Kevin Magnussen is. Nem jutott tovább Cunoda Juki (AlphaTauri), a Sebastian Vettelt helyettesítő, de csapattársát így is megverő Nico Hülkenberg (Aston Martin), Daniel Ricciardo (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin) és Nicholas Latifi (Williams). A másik Williamsszel épphogy továbbjutott a visszatérő Alexander Albon, és az újonc Csou Kuan-jü is folytathatta az időmérőt az Alfa Romeóval.

A Q2-ben az idei évtől kezdve már nem találkozunk gumitaktikával, ugyanis az időmérős gumik mostantól semmilyen mértékben nem határozzák meg, milyen abroncsokkal kell rajtolnia a versenyzőknek. A szakasz elején Alboné volt egyedül a pálya, a többiek a bokszban várták a körülmények javulását, a pálya tisztulását. Mért kört azonban nem futott a thai-brit pilóta, a célvonal előtt a bokszba hajtott a kétszeres dobogós.

We’re back in business for Q2, and Alex Albon has the track to himself for now#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/I6WIBZRMwF — Formula 1 (@F1) March 19, 2022

Később azért mindenki csatlakozott a bulihoz. Az első körök után Verstappen 6 tizedmásodperccel verte Leclerc-t, a harmadik Perez hátránya 62 századmásodperc volt. Mögöttük Magnussen jött a Haas-szal, majd a két Ezüstnyíllal Hamilton és Russell. Sainz első körébe hiba csúszhatott, a Ferrari spanyolja még éppen 1 másodpercen belüli hátránnyal állt ekkor a hetedik helyen. A maranellóiak köreiket a Q1-ben használt gumikkal futották, így náluk még volt tartalék a folytatást tekintve.

Quickest in Q1, but Leclerc can’t beat Verstappen’s Q2 time The reigning champ is currently fastest with a 1:30.757#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/SnaJ2okf1d — Formula 1 (@F1) March 19, 2022

A Q2 végén az élen álló Verstappenen és a hidraulikai gondokkal küzdő Magnussent leszámítva mindenki újra a pályára hajtott. Többen javítottak, amin rajtavesztett Esteban Ocon (Alpine), Mick Schumacher (Haas), Lando Norris (McLaren), Albon és Csou. Magnussen a hidraulikai hiba ellenére is a Q3-ba került a Haas-szal.

Magnussen currently sits in a superb P4 😱 However he’s back in the garage after reported hydraulic issues on the radio#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/X1hv0M9uOj — Formula 1 (@F1) March 19, 2022

A Q3-as első felfutások után Sainz állt az élen Leclerc és Verstappen előtt, de ők hárman mindössze 56 ezreden belül voltak egymáshoz képest. Őket Perez követte, a két Mercedes pedig használt gumikon próbálkozott, Hamilton és Russell pedig az 5-6. helyig jutott csak. Rajtuk kívül Pierre Gasly próbálkozott még az AlphaTaurival, Magnussen, Fernando Alonso (Alpine) és Bottas a bokszban maradtak.

It’s a 1:30.687 for Sainz, and he goes quickest! Leclerc and Verstappen are less than a tenth behind though 👀#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/qRDPC7DPlD — Formula 1 (@F1) March 19, 2022

A fináléra mindenki új gumikat tett fel. A legjobbak közül a két Mercedes gurult először a pályára, a Ferrarik a középmezőnyben jöttek, a sort a Red Bullok zárták.

Sainz nem javított az idején, így Leclerc egytizeddel, Verstappen pedig hat ezreddel ugrotta át őt, de a pole-pozíció így is a vörös csapatnál maradt. Az első két sort Perez tette teljessé a Red Bull-lal, Hamilton pedig csak az ötödik helyig jutott. A hétszeres világbajnokot Russelltől elválasztotta az excsapattárs Bottas, Magnussen és Alonso is. A legjobb tíz utolsó helye Gaslyé lett.

A 2022-es Forma-1-es évadnyitó, a Bahreini Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 16 órakor kezdődik.