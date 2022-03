Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2022-es Forma-1-es Bahreini Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorlást a Red Bull-os Max Verstappen nyerte Charles Leclerc Ferrarija és a csapattárs Sergio Perez előtt.

A pilótáknak a péntekihez hasonló, bahreini viszonylatban hűvös körülmények között, 22 fokos levegő- és 38 fokos aszfalthőmérséklet mellett autózhattak. Mivel az időmérőt már villanyfényes körülmények között, még hűvösebb időben rendezik, az első percek még nem voltak eseménydúsak az év első szombati szabadedzésén.

Az installációs köröktől eltekintve az igazi akció szűk negyed óra elteltével kezdődött, az első erősebbnek nevezhető kört Lewis Hamilton rakta össze a Mercedesszel. Nem sokkal később azonban jöttek a Ferrarik, és átvették a vezetést Charles Leclerc, Carlos Sainz sorrendben.

The guys are taking to the track on softs. #FP3 #BahrainGP pic.twitter.com/XE6Jm6AUzH

A Red Bullok villanására sem kellett sokat várni: előbb Sergio Perez szétválasztotta a maranellóiakat, majd jött Max Verstappen, aki első mért körével rögtön az élre állt. Ezek az idők azonban még bő egy másodperccel lassabbak voltak a második edzésen látottaknál, tehát még közel sem járatták csúcsra a technikát az istállók egy, az időjárás miatt amúgy sem igazán releváns edzésen.

Féltáv előtt Leclerc majdnem leírta a Ferrarit a pálya középső szakaszán. A monacói a kavicságy végén, még a fal előtt megállt, miután túlságosan is meglovagolta a kerékvetőt, de ugyanezen a ponton pénteken is megforgott egyszer.

Charles Leclerc spins at Turn 11, where he went off on Friday

He is able to keep his car rolling and get back on track#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/1PUQIPBriC

