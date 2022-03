Már a lámpák fényénél, 19 fokos levegő- és 32 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött meg a Forma-1-es Bahreini Nagydíj második szabadedzése Szahírban. Az első szabadedzésen meglepetéseredmény született, Pierre Gasly volt a leggyorsabb.

Jól mutatja, mennyire rejtegették a csapatok tudásukat, hogy mindössze öt perc után jobb köridők születtek, mint Gasly legjobbja volt korábban. Hozzá kell tenni, hogy mindenki a naplemente utáni időszakra, körülményekre hangolta autóját, ugyanis az időmérőt és a futamot is ekkor tartják.

A tempó feljebb tekerésével több csapatnál előjött a delfinezés problémája, az autók az egyenesben pattogtak – ennek nyilván nem örültek a pilóták, de csapataik sem. A fő érintettek között volt a Mercedes, főleg Lewis Hamiltoné, de valamelyest az AlphaTauri is rázkódott, az egyenesek végén pedig az Alpine is berezonált.

Ami az eredményeket illeti, a Red Bull az élre ugrott: Max Verstappen előnye alig egytized másodperc volt a ferraris Charles Leclerc-rel szemben. Mögöttük a másik vörös autóban Carlos Sainz következett fél másodperc feletti lemaradással, de ezredekkel még így is maga mögött tartotta George Russellt a Mercedesben.

