Új szabályok, új autók, de a jól ismert arcok, kicsit megkeverve – elindult a 2022-es Forma-1-es szezon a Bahreini Nagydíj első szabadedzésével.

A pilóták percen át ismerkedhettek immár egy versenyhétvége keretein belül új autójukkal, a nagyközönség pedig egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy valós képet kapjon az erősorrendről. A sokismeretlenes egyenlet legstabilabb pontja az 5412 m hosszú szahíri aszfaltcsík volt, ahol még napfényes körülmények között, viszonylag szeles időben, 19 fokos levegő- és 36 fokos aszfalthőmérséklet mellett körözhetett a mezőny.

The 2022 F1 season is officially GO!! 🤩 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/poT7ERHiqY

A bokszutca nyitása után még szinte tesztüzemmódban volt a mezőny, több kocsira is mindenféle rácsok és mérőműszerek voltak felszerelve. A tesztekről az Alfa Romeo “magával hozta” gyengélkedését, új pilótájuk, Valtteri Bottas gyújtáskimaradásra panaszkodott, így mért kör nélkül zárta az órát. A közvetítéssel is voltak problémák, a kép, a hang és a feliratok sokszor nem voltak szinkronban.

Alig hét perc után meg is szakították a gyakorlást, mert Esteban Ocon elhagyott egy karosszériaelemet a célegyenesben. Csak az Alpine külseje sérült a képek szerint, az oldaldoboz borítása szakadt le.

🚩 RED FLAG 🚩

Esteban Ocon loses a big chunk of sidepod 🤯

The debris litters the start-finish straight, so the session is paused as clean-up begins#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/ZHWKqIIZzr

— Formula 1 (@F1) March 18, 2022