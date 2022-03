Bahreinben, a jövő heti idénynyitó helyszínén folytatódtak a Forma-1-es előszezoni tesztek, és habár a Mercedes volt az, mely jelentősen átalakított, szinte oldalszekrények nélküli autójával alaposan meglepte a mezőnyt, az első nap végén az eredménylista élén Pierre Gasly zárt az AlphaTaurival.

Gasly a tesztnap utolsó órájában, a C5-ös gumikon futotta meg a leggyorsabb kört 1:33,902-vel. A francia versenyző mögött a Ferrari pilótái, Carlos Sainz és a délelőtti négy órát követően még vezető Charles Leclerc végeztek a második, illetve harmadik helyen, ám úgy voltak lassabbak 4-6 tizeddel, hogy a kettővel keményebb C3-as gumikon autózták legjobb idejüket.

Kétszer is meg kellett szakítani a délutáni etapot: előbb Lance Stroll Aston Martinjáról vált le a szenzorrács, míg az utolsó percekben a Red Bullnál történt némi malőr – alacsony tempónál ugyan, de a 8-as kanyarban Sergi Pérez megforgott a Red Bull-lal, és miközben próbált elállni az útból, a sóderágyban ragadt. A mexikói így sem lehet csalódott, hiszen 138 körrel ő volt a nap legproduktívabb versenyzője, azonban a hibája után az autók már nem hagyhatták el a bokszutcát.

