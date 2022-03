Csütörtökön veszi kezdetét Bahreinben a 2022-es Forma-1-es tesztidőszak második három napja. A legtöbb csapat holmija már Szahírban van, ilyenkor már javában zajlik a garázsok kicsinosítása és az egyéb, a tesztet könnyítő teendők elvégzése.

A Haas azonban ehhez nem tudott hozzákezdeni. Nem elég, hogy az amerikai alakulatnak még pilótát kell találnia a szezonkezdetre – a teszten Pietro Fittipaldi vezet majd Nyikita Mazepin helyén -, úgy néz ki, hogy a tesztről is le fognak késni. Mindennek oka, hogy csomagjaik nem érnek át időben a közel-keleti aszfaltcsíkra.

A felszerelést szállító repülőjük ugyanis lerobbant Isztambulban, a holmi pedig így Angliában rekedt. A Haas B terve egy németországi transzfer, ám ez a procedúra lassabb, mint amit eredetileg terveztek.

Bahreinben vélhetően nyíltabb lapokkal játszanak majd a csapatok, mint Barcelonában tették, ezért egy itteni tesztnap elvesztegetése még értékesebb, mint az Spanyolországban lett volna. Tudja ezt Günther Steiner csapatfőnök is. “Talán be kell áldoznunk az első tesztnapot. Az összes többi csapat két nap felkészülési előnyben lesz hozzánk képest” – mondta a szakember, utalva a barcelonai problémákra is.