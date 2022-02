Egy-két kivétellel egészen stabil teljesítménnyel lehozták az első tesztnapot a Forma-1-es csapatok Barcelonában, az első szezon előtti teszten. A második napra többen is új fejlesztésekkel érkeztek: kiemelendőek a Mercedes hűtőkopoltyúi, melyek eddig nem szerepeltek autóikon, illetve a Williams lyukas oldaldoboza.

Tegnap a mezőny 16 állandó pilótája, illetve Robert Kubica ült autóban, a mai nap után azonban Sergio Perez (Red Bull), Pierre Gasly (AlphaTauri), Csou Kuan-jü (Alfa Romeo) és Daniel Ricciardo is elmondhatja magáról, hogy körözött a teszten. Utóbbi a délelőtt leggyorsabb is volt köridő tekintetében (1:20,355, 64 megtett kör), körszámban azonban megint a Ferrari vitte a prímet: Carlos Sainz 71-szer ért körbe, legjobbja (1:20,546) a délelőtti lista második helyére volt elég.

Ebéd előtt 40 perccel előkerült a nap és 2022 első piros zászlója: Perez alatt állt meg a Red Bull váltóhiba miatt. A mexikói és a csapat ezzel értékes időt vesztett, ugyanis délután csak viszonylag későn tudták folytatni az érdemi munkát a pályán. Nem volt túl aktív délelőttje az Alfa Romeónak sem: Valtteri Bottas csak 21 kört tett meg, folytatódott a szerdai vesszőfutás.

Ebéd után több csapatnál is helycsere történt. Az utolsó órában többen is remek időket futottak – igaz, a szerdai legjobbaktól elmaradtak a pilóták. A virtuális elsőséget előbb Charles Leclerc szerezte meg a Ferrarival, melyet aztán meg is őrzött a kockás zászlóig. Pierre Gasly próbálta lejjebb faragni köridejét az AlphaTauri volánja mögött, de végül be kellett érnie a második hellyel – nem mintha olyan sokat számítanának az idők.

Délután is előkerült a piros zászló, Nyikita Mazepin alatt állt meg a pályán a Haas. Egy üzemanyagpumpa mondott náluk csütörtököt, problémájuk nem volt vészes, melyet jól mutat, hogy hamarabb gurultak újra pályára, mint Perez és a Red Bull. Érdemes egyébként még kalapot emelni Csou előtt, aki délután foglalta el helyét az Alfa Romeóban: több kört ment a négy óra alatt a kínai újonc, mint az előző másfél nap során Bottas és Kubica együtt.

A legaktívabb ma is a Ferrari volt 148 körrel, őket szorosan követte az AlphaTauri 145-tel. Csak a két problémás csapat nem érte el a százas határt, az Alfa Romeo 92-nél állt meg, a Red Bull 76-ig jutott.

Eredmények

Helyezés Pilóta Csapat Köridő Megtett körök 1. Charles Leclerc Ferrari 1:19,689 77 2. Pierre Gasly AlphaTauri 1:19,918 145 3. Daniel Ricciardo McLaren 1:20,288 126 4. George Russell Mercedes 1:20,537 64 5. Carlos Sainz Ferrari 1:20,546 71 6. Sebastian Vettel Aston Martin 1:20,784 72 7. Sergio Perez Red Bull 1:21,430 76 8. Nyikita Mazepin Haas 1:21,512 41 9. Alexander Albon Williams 1:21,531 47 10. Csou Kuan-jü Alfa Romeo 1:21,885 71 11. Nicholas Latifi Williams 1:21,894 61 12. Lance Stroll Aston Martin 1:21,920 55 13. Mick Schumacher Haas 1:21,949 66 14. Esteban Ocon Alpine 1:22,164 124 15. Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:22,288 21 16. Lewis Hamilton Mercedes 1:22,562 40

A barcelonai három napos teszt utolsó napja következik pénteken, ám az első felvonás zárása különleges lesz: az ebédszünet utáni négy órában fellocsolják a pályát a Pirelli kérésére, és a nedves aszfaltra alkalmas gumiké lesz a főszerep.