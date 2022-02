Véget ért a nagy titkolózás a Forma-1-ben, február 23-án ugyanis elkezdődött a 2022-es szezon előtti tesztsorozat. Az idei évben a csapatok kétszer három napot kaptak autóik kipróbálására, a héten az első etap zajlik Barcelonában.

Vélhetően még a Spanyol Nagydíj helyszínén sem teríti ki mindenki legjobb lapjait, de innentől azok sem titkolhatják tovább autóik alapkinézetét, akik eddig a végletekig feszítették ezt a határt – közéjük tartozik a Red Bull is. Hoztunk is nektek egy csokor képet az új autókról. Galériánk – melyet az alábbi képre kattintva érhetsz el – a nap során bővülni fog, érdemes lesz visszanézni többször is.

F1: Elkezdődött a teszt, pályán az új autók F1: Elkezdődött a teszt, pályán az új autók 1 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Mercedes Fotó megosztása: 2 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Mercedes Fotó megosztása: 3 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Mercedes Fotó megosztása: 4 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Mercedes Fotó megosztása: 5 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Mercedes Fotó megosztása: 6 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Mercedes Fotó megosztása: 7 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Mercedes Fotó megosztása: 8 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Red Bull Fotó megosztása: 9 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Red Bull Fotó megosztása: 10 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Red Bull Fotó megosztása: 11 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Red Bull Fotó megosztása: 12 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Red Bull Fotó megosztása: 13 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Ferrari Fotó megosztása: 14 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Ferrari Fotó megosztása: 15 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Ferrari Fotó megosztása: 16 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Ferrari Fotó megosztása: 17 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 McLaren Fotó megosztása: 18 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 McLaren Fotó megosztása: 19 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 McLaren Fotó megosztása: 20 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Alpine Fotó megosztása: 21 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Alpine Fotó megosztása: 22 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Alpine Fotó megosztása: 23 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Alpine Fotó megosztása: 24 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Alpine és Aston Martin Fotó megosztása: 25 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 AlphaTauri Fotó megosztása: 26 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 AlphaTauri Fotó megosztása: 27 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 AlphaTauri Fotó megosztása: 28 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 AlphaTauri Fotó megosztása: 29 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 AlphaTauri Fotó megosztása: 30 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Aston Martin Fotó megosztása: 31 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Aston Martin Fotó megosztása: 32 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Aston Martin Fotó megosztása: 33 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Aston Martin Fotó megosztása: 34 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Williams Fotó megosztása: 35 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Williams Fotó megosztása: 36 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Alfa Romeo (álcafestéssel) Fotó megosztása: 37 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Alfa Romeo (álcafestéssel) Fotó megosztása: 38 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Alfa Romeo (álcafestéssel) Fotó megosztása: 39 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Haas Fotó megosztása: 40 /40 Formula 1 Testing in Barcelona - Day 1 Haas Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A tesztnapok végén beszámolunk majd a legfontosabb eseményekről