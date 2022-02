Azok után, hogy vasárnap a legfontosabb részletek idő előtt napvilágra kerültek, hétfőn hivatalosan is bemutatkozott a nagyközönségnek az AT03, az AlphaTauri 2022-es Forma-1-es autója. A leleplezés nem ment könnyen, mert a hivatalos bemutató előtt a csapat is idejekorán rakta ki a lentebb is látható premiervideót, illetve Pierre Gasly is korábban posztolta az autó képeit a közösségi oldalaira.

Színek terén nem mutat nagy újdonságokat a Red Bull divatmárkája után elnevezett csapat külseje, maradtak a fehér és a matt sötétkék a domináns színek. Az olasz trikolórral is találkozni azonban Gasly és Cunoda Juki munkaeszközén, ezzel utalva a faenzai eredetre. A digitális verziónál többet csak a jövő heti barcelonai teszten mutat meg a versenygépből az alakulat.

Honda-feliratokat ezen az autón sem érdemes keresni: hasonlóan a Red Bullhoz, itt is a HRC-logó mögé bújva tűnik fel a hivatalosan F1-ből kivonuló, de a háttérben még jelen lévő japán gyártó.

Miután 2022-re teljesen új autókat kellett építeni, gőze sincs arról senkinek, ki jöhet ki a legjobban a változásokból. Franz Tost csapatfőnök azonban némileg bizakodóan tekintett előre. “Nincs összehasonlítási alapunk a többiekkel, de bízom a mérnökeinkben, mert eddig két jó autót építettek. Az AT01 már egy jó kocsi volt, az AT02 pedig egy előrelépés volt. Miért is ne lehetne az AT03 szintén versenyképes, még ha teljesen új autóról is van szó?”

A mezőny fele ezzel már megmutatta, hogyan is fognak kinézni az idei szezonban. A következő autóbemutató február 15-én lesz, hatodikként a Williams fogja bemutatni, mivel készültek a 2022-es Forma-1-es szezonra. Az összes új autóról egy helyen ide kattintva olvashatsz nálunk!