Annak ellenére, hogy a Forma-1 új éráját igencsak rejtélyesen igyekszik felvezetni a bajnokság annak résztvevőivel együtt, immár a harmadik csapat autójáról szivárgott ki kép idő előtt, pedig még a bemutatók felén sem vagyunk túl – az Aston Martin és a McLaren után lebukott az AlphaTauri is, miután a közösségi oldalakon az alábbi fotó kezdett el terjedni az AT03-ról:

Here's the leaked AlphaTauri image👀 pic.twitter.com/TA1zDbLk7z — Formula World (@Formula_World__) February 13, 2022

A Red Bull testvércsapata 2022-ben is kitart a fekete-fehér színösszeállítás mellett, a megújult dizájnban viszont megfordultak az arányok, így inkább az utóbbi lesz hangsúlyosabb. A fotó hitelességét az is alátámasztja, hogy a motorborításon nem szerepel a Honda logója, mivel a japánok idén már nem vesznek részt a bajnokságban (hivatalosan). Helyette a HRC, azaz a Honda Racing Corporation cégjelzése fedezhető fel, ami a Red Bull „autóján” is.

Ezzel párhuzamosan az AlphaTauri folyamatosan csigázza a követőit, ennek a jegyében a csapat is megosztott egy apró részletet az új autójáról, igaz, csak annak visszapillantójáról, amin az olasz zászló színei jelennek meg.

first glimpse of the AT03 👀 🇮🇹 pic.twitter.com/Q3M9Fy7Wft — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 12, 2022

Formálisan pedig február 14-én, azaz hétfőn délben mutatkozik be az új AlphaTauri, de a kiszivárgott képek ismeretében nagy meglepetést már nem fog okozni Pierre Gasly és Cunoda Juki autójának leleplezése. A korábbi bemutatókról készült beszámolóink erre a linkre kattintva olvashatóak el.