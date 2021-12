Nehéz helyzetben vannak a Forma-1-es csapatok növendékeik elhelyezésével, ez a probléma az Alpine nevelőprogramjában sem ismeretlen, hiszen például Csou Kuan-jü is az Alfa Romeónál debütálhat majd 2022-ben, míg Oscar Piastri tartalékpilótaként marad az enstone-iak kötelékében.

Piastri jelenleg vezeti az összetettet a Forma-2-ben, és pénteki pole-jának köszönhetően tovább javultak az esélyei arra, hogy akár már ezen a hétvégén bajnokká koronázzák. De hiába az F3-as, illetve az egyre valószínűbb F2-es bajnoki cím, lehetséges, hogy az Alpine-tól még 2023-ban sem kap éles lehetőséget.

Miután Esteban Oconnak 2024 végéig élő szerződése van, lényegében Fernando Alonsón múlik, mi lesz Piastri sorsa. „Ha az autó gyors, Fernando boldog, de majd el fogunk beszélgetni egymással” – felelte a jövőt firtató kérdésre Marcin Budkowski, az Alpine ügyvezető igazgatója.

„De ha más a helyzet, teljesen más jellegű egyeztetéseket folytatunk majd. Az biztos, hogy Oscar személyében nagyszerű tehetségünk van, és ha nem lesz szabad ülés az Alpine-nál, biztos vagyok benne, hogy találunk megoldást arra, hogy Forma-1-es autót vezethessen, és közben a családunkban is maradjon.”

A szabályváltozások értelmében a jövő évtől legalább két szabadedzésen fiatal versenyzőt kell szerepeltetniük a csapatoknak, így Piastri is pályára gördülhet versenyhétvégén. Budkowski elárulta, egyébként is intenzív tesztprogram vár az ausztrál ifjoncra, hogy 2023-ra készen álljon a királykategóriás bemutatkozásra, de rengeteg dolga lesz a szimulátorban is.

Azt is megerősítette a szakember, hogy a 20 éves Piastri lehetőséget kap a szezon végi újoncteszten, az Abu-Dzabi Nagydíjat követő napokban.