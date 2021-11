Napokkal ezelőtt beszámoltunk arról, hogy egy Alfa Romeo-kereskedés nagy hanggal kikukorékolta, hogy gratulálnak az első kínai Forma-1-es versenyzőnek.

A kínai kereskedés jól informált volt: előbb az vált biztossá, amit már jó előre lehetett sejteni:

Antonio Giovinazzi elhagyja a csapatot az év végén.

BREAKING: Antonio Giovinazzi will leave Alfa Romeo at the end of the season#F1 pic.twitter.com/2ZuyUxECtk — Formula 1 (@F1) November 16, 2021

“Búcsút inteni egy pilótának sosem könnyű, főleg Antonio esetében, aki ilyen hosszú ideig volt a csapat tagja” – köszönt el az olasztól Frederic Vasseur csapatfőnök. “A legjobbakat kívánjuk neki a 2021-es szezont követően. Előtte még azonban van három verseny, ahol még jó eredményeket érhetünk el és erősen fejezhetjük be az évet.”

Így gyakorlatilag teljesen tisztává vált a Forma-1 felé vezető út Csou Kuan-jü számára, leigazolását pedig Giovinazzi bejelentése után 20 perccel hivatalosan is megerősítették.

BREAKING: Guanyu Zhou will race for Alfa Romeo in 2022, becoming China’s first full-time #F1 driver pic.twitter.com/Fd3Zkwth6D — Formula 1 (@F1) November 16, 2021

Az angol nyelvterületen Guanyu Zhou-ként ismert pilóta – aki eredetileg így írja a nevét: 周冠宇 – az elmúlt években a Renault, majd az átnevezés után az Alpine akadémiájának tagja volt, és a Forma-2-ben pallérozódott. A kínai pilóta mellett Oscar Piastri, az F2-es újonc, szintén Alpine-ista versenyző hasonlóan esélyesnek tűnt az ülésre, ám azt már korábban bejelentették, hogy az ausztrál jövőre az Alpine tartalékversenyzője lesz.

“Fiatal korom óta arról álmodtam, hogy olyan magasra másszak a sportban, amiért oly szenvedéllyel vagyok, és most az álom valóra vált” – mondta Csou. “Kiváltság számomra, hogy egy ilyen ikonikus csapattal kezdhetem a Forma-1-es karrierem, egy csapattal, mely a múltban már annyi tehetséget mutatott be az F1-ben. Az álmom valósággá vált.”

“Felkészültem a kihívásokra, egy bizonyított, világszintű tehetség mellett, mint Valtteri Bottas” – utalt jövő évi csapattársára a kínai. “Jövőre a cél az lesz, hogy a lehető legtöbbet és a lehető leggyorsabban tanuljak tőle. Az, hogy én lehetek az első kínai pilóta a Forma-1-ben, hatalmas áttörés a kínai motorsport történelmében. Tudom, sokan bíznak bennem, de ezt motivációként fogom fel, hogy jobb legyek és többet érjek el.”

A csapat nem számolt be külön arról, hogy Csou milyen hosszú időre szóló szerződést kötött. Leigazolásában közrejátszhatott egy, a pletykák szerint 30 millió dolláros összeg is, melyet szponzori háttere rakott össze neki. A Csou miatt mellőzött Giovinazzi nem is hagyta ezt szó nélkül, a bejelentésre csak ennyit reagált közösségi oldalán: “Az F1 érzések, tehetség, autók, rizikó és sebesség. De ha a pénz uralja, kegyetlen is lehet.”