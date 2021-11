Várhatóan november 16-án, vagyis jövő hét kedden hivatalosan is bejelentik, kié lett az utolsó 2022-es Forma-1-es ülés. A francia sajtónak nyilatkozva Frédéric Vasseur, az Alfa Romeo csapatfőnöke már elárulta, hogy meghozták a végső döntést, de konkrét nevet persze nem hozott nyilvánosságra. Helyette egy kínai autókereskedés leplezhette le a nagy „titkot”.

Futótűzként terjedt el az interneten az alábbi fotó, mely egy sanghaji Alfa Romeo-szalon kirakatában készült. A méretes molinón Csou Kuan-jünek gratulálnak, mondván, ő lett Kína valaha volt első F1-es versenyzője. A jelenleg az F2-ben versenyző kínait már az Andretti-pletykák előtt szóba hozták a csapattal, állítólag 30 millió dolláros támogatói háttérrel érkezne.

Landed in my inbox. This image is from a Shanghai Alfa dealership. Text on the wall says "Congrats to Zhou on becoming the first Chinese F1 driver" pic.twitter.com/HV4kNZE8q2