Kettős pontszerzéssel zárt a Forma-1-es Katari Nagydíjon a Ferrari, a maranellóiak Carlos Sainz hetedik és Charles Leclerc nyolcadik helye révén ha nem is sokkal, de tovább növelték előnyüket a konstruktőri tabella harmadik helyén a McLarennel szemben.

Pedig Sainznak nem volt minden szempontból tökéletes versenye: mint azt a leintés után elárulta, gondjai támadtak a csapatrádióval. „Emiatt a bokszkiállásnál egy kicsit rajta is veszítettünk” – tette hozzá a spanyol, majd lapozott is tovább. „Unalmas versenyünk volt, azért is, mert a gumik miatt aggódtunk, így próbáltam vigyázni azokra.”

„Láthattuk, hogy más csapatoknál okoztak némi fejfájást a bal első gumik” – utalt Valtteri Bottas és a két Williams-pilóta defektjére. „Végül ez az óvatosság kifizetődött, mert amíg mások hibáztak, én nem nyomtam tövig. A következő versenyeken próbálunk majd gyorsabbak lenni” – ígérte meg Sainz.

A 27 éves versenyző zárásként megjegyezte, hogy ugyan személy szerint jobb napot is zárhatott volna, de örül annak, hogy a csapat szempontjából jól sikerült a katari verseny. Ehhez kellett az is, hogy Charles Leclerc a 13. rajtkockából startolva felkapaszkodjon a pontszerzők közé.

„Elégedett vagyok, pedig, ha a pozíciót nézzük, semmi extra, viszont nagyon biztató volt a tempónk a második etapban, amikor tiszta levegőben autózhattunk. Nehéz is volt előzni ezen a pályán, főleg akkor, ha még azonos stratégián is vagy az előtted lévőkkel. De amikor nem volt előttem senki, a saját tempómat tudtam diktálni” – elemezte versenyét a monacói.

„Örülök, hogy az új karosszériával újra a régi volt a tempó, mert előtte kissé aggódtam. Elvégre nem lehetett tudni, mennyire volt megsérülve a karosszéria.”

Ezután arról kérdezték Leclerc-t, esélyesnek érezte-e a Ferrarit arra, hogy felvegye a harcot az Alpine-nal. „Nagyon erősek voltak, tiszta pályán nagyjából azonos tempót is futottunk. Ennek ellenére ők még erősebbnek bizonyultak, amire nem számítottunk. És micsoda eredmény Fernandótól [Alonso]! Nagyszerűen ment nekik ma, de nekünk magunkra kell figyelnünk” – fejtette ki.

Két versennyel a 2021-es világbajnoki sorozat vége előtt 39,5 pont a Ferrari előnye a McLarennel szemben. Leclerc és Sainz kettőse pedig a 6-7. helyen áll az egyéni kiírásban, előbbi már csak egypontos lemaradásban követi a szezont bombaformában kezdő Lando Norrist, aki ezúttal kilencedik lett, a két vörös autó mögött.