Élő: Forma-1 Katari Nagydíj

A reflektorok fényénél, 26 fokos levegő- és 31 fokos aszfalthőmérséklet mellett sorakoztak fel az autók a rajtrácsra a 2021-es szezon 20. Forma-1-es futamára, a Katari Nagydíjra.

A rajtsorrendet jelentősen befolyásolta az eredetileg a pole-pozícióból rajtoló Lewis Hamilton mögé kvalifikáló Max Verstappen és Valtteri Bottas büntetése. A Red Bull és a Mercedes pilótáinak hátrasorolása miatt a második rajtkockába Pierre Gasly állhatott fel az AlphaTaurival, harmadikként pedig Fernando Alonso várhatta a piros lámpák kialvását. Bottas és Verstappen Carlos Sainz Ferrarija után, a 6-7. rajthelyről vághattak neki a Katari Nagydíjnak. A legjobb tízbe befért még Cunoda Juki (AlphaTauri), Esteban Ocon (Alpine) és Sebastian Vettel (Aston Martin).

A mezőny 11-9 arányban osztozott a lágy és a közepes rajtgumikon. Az élen Hamilton közepeseken kezdhette a futamot, a legjobb tízből még Sainz, Bottas és Verstappen tehetett így.

A Pirelli szerint a leggyorsabb stratégia száraz időben a két kiállásos taktika lehetett volna, közepes-kemény-közepes elosztásban, bokszkiállással a 16-23. és a 37-42. körök között. Hasonlóan gyorsnak gondolták a lágy-közepes-közepes változatot, cserével a 13-18. és a 34-39. kör környékén az 57 körös nagydíjon, míg az egy kiállásos stratégia fel sem merült az olaszoknál.

