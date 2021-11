Ha humorról van szó, általában nem kell csalódnunk Sebastian Vettelben, aki a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj sprintkvalifikációjának leintése után a versenyfelügyelőknek szúrt oda. Mint ismert, a szombati „verseny” előtt 50 ezer eurós, átszámítva 18,3 millió forintos pénzbüntetéssel sújtották Max Verstappent, mert az időmérőt követően hozzáért Lewis Hamilton autójához.

Ennél több nem is kellett Vettelnek: amikor leparkolt a parc fermé-ben, közölte a csapatrádión, hogy ő akkor most hozzányúl a Mercedes hátsó szárnyát. „Ne merészeld! Nagyon drága mulatság” – jött a figyelmeztetés Tim Wrighttól, a versenymérnökétől. A négyszeres világbajnoknak erre is volt frappáns válasza: „Csak vicceltem… Akkor az elsőt fogom meg, hátha kijön 25 ezerből.”

Vettel egyébként az a versenyző, aki az elmúlt években nagy hagyományt csinált a rivális autók nézegetéséből, vizsgálgatásából. A 2018-as orosz hétvégén lábbal odébb is tolta Hamilton Mercedesét, de mivel egyik esetben sem vizsgált, megkérdőjelezett elemet fogdosott, néhány mémen túlmenően egyszer sem csináltak nagy ügyet nyomozásából, pláne nem büntettek.

Vettel a sprinten sem szerepelt rosszul az Aston Martinnal: pénteken csak 14. lett az időmérőn, a vasárnapi nagydíjnak – Hamilton büntetése után – mégis a 9. rajtkockából vághat neki.