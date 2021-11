Felhős, erősen szeles időben, 17 fokos levegő- és 39 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1 történetének harmadik sprintkvalifikációs versenye a Sao Pauló-i Nagydíj szombati napján, Interlagosban.

A pilóták rajtsorrendjét a pénteki időmérőn döntötték el, ahol a mercedeses Lewis Hamilton bizonyult a leggyorsabbnak, megelőzve a Red Bull hollandját, Max Verstappent és a csapattárs Valtteri Bottast. Hamiltont azonban kizárták szabálytalan hátsó szárnya miatt, így csak a 20. helyről indulhatott. Verstappen ellen is indult vizsgálat Mercedes-“tapogatása” miatt, de ő ezt megúszta 50 ezer eurós pénzbüntetéssel.

A versenyzőknek 100 kilométert (24 kört) kellett teljesíteniük a 4309 méter hosszú, 15 kanyarból álló versenypályán. A futam győztese lett a pole-pozíciós a statisztikák szerint, a végeredmény pedig a vasárnapi nagydíj rajtsorrendjét határozta meg. Az első három helyezett mindezek mellett 3, 2, illetve 1 ponttal gazdagodtak. A pilóták szabadon választhattak rajtgumit, és nem volt kötelező a kerékcsere.

A gumiválasztás abszolút megosztott volt: Bottas, Gasly, Sainz, Ocon, Cunoda, a két Alfa Romeo- és a két Haas-pilóta lágy, a többiek közepes gumikon indultak.

A sprint

A rajtnál Bottas feljött az élre a Mercedesszel és Carlos Sainz is feljött a második helyre a Ferrarival, mindketten lágy gumikon rajtoltak. Verstappen a Red Bull-lal a harmadik helyre esett vissza, a csapattárs Sergio Perez előtt maradt. Hamilton öt helyet javított az első körben.

LIGHTS OUT IN SAO PAULO! Bottas takes the lead into Turn 1! And Sainz is up to second, with Verstappen third#BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint pic.twitter.com/KeG347oM18 — Formula 1 (@F1) November 13, 2021

A második kör elején a két Alfa Romeo összeért, Antonio Giovinazzi kiforgatta Kimi Räikkönent, aki ezzel visszaesett az utolsó helyre. Verstappen a negyedik kör elején visszaelőzte Sainz Ferrariját, Hamilton pedig ugyanekkor lépte át az addik 13. Cunoda AlpaTauriját.

LAP 2/24 The Alfa Romeos make contact as the second lap begins 😭 Giovinazzi remains P11, but Raikkonen plummets to P20#BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint pic.twitter.com/609FHqGBem — Formula 1 (@F1) November 13, 2021

Hamilton szép lassan mozgott előre a mezőnyben: a sprint negyedénél a 12. helyen haladt Fernando Alonso Alpine-ja mögött. Kimi Räikkönen is feljött ekkorra már a 18. helyre, Sainz pedig ahogy tudta, úgy blokkolta Perezt és mögötte a többieket.

Sainz a nyolcadik körben már a lágy gumik kopására panaszkodott, és az élen Bottas előnye is elkezdett csökkenni. Egy körrel később a mclarenes Lando Norris ment el Charles Leclerc Ferrarija mellett az ötödik helyért egy parázs csata után, Hamilton ekkorra már a 11. helyen volt Daniel Ricciardo mögött.

LAP 8/24 Hamilton is up to eleventh after passing Alonso 👏#BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint pic.twitter.com/egjlavA3pG — Formula 1 (@F1) November 13, 2021

LAP 9/24 Birthday boy Norris zips past Leclerc to move into the top five!🎂#BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint pic.twitter.com/aOrn8bNG2X — Formula 1 (@F1) November 13, 2021

Féltávnál Bottas vezetett Verstappen, Sainz, Perez, Norris, Leclerc, Gasly, Ocon, Vettel és Ricciardo előtt, Hamilton csak a 11. volt. Az állapot azonban csak egy körig tartott, miután a hétszeres világbajnok elment az ausztrál mellett.

LAP 13/24 Hamilton’s recovery drive continues, and he moves past Ricciardo to move into the top 10 🚀#BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint pic.twitter.com/4StVymMOPB — Formula 1 (@F1) November 13, 2021

Verstappen a 15. körre érte annyira utol Bottast, hogy már DRS-sel támadhatta a finnt, közben Hamilton elment Sebastian Vettel Aston Martinja mellett a 9. helyért. Egy körrel később már a nyolcadik volt, miután Esteban Ocon Alpine-ja mellett is elhaladt, kettővel később pedig a hetedik, Pierre Gasly AlphaTaurijának megelőzése után.

LAP 16/24 Up at the front, Verstappen is hounding Bottas for the lead… who’s winning this one?#BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint pic.twitter.com/oWWZr5Tkae — Formula 1 (@F1) November 13, 2021

Az utolsó öt körben Verstappen nehezen tartotta magát 1 másodpercen belül Bottashoz képest, és Perez is csak megközelíteni tudta Sainz autóját, megelőzni nem. Hamilton azonban elment Leclerc mellett, így feljött a hatodik helyre.

Az élen már nem sokat változott az állás az utolsó körökben: Bottas megszerezte pályafutása 20. pole-pozícióját Verstappen előtt, Sainz pedig kivédekezte Perez konstans támadásait. Hamilton az utolsó körben megelőzte Norrist, így ötödik lett, de öt helyes rajtbüntetése miatt csak a 10. helyről kezdheti a vasárnapi futamot.

LAP 24/24 Hamilton takes FIFTH from Norris on the final lap!#BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint pic.twitter.com/mKQoQAP47J — Formula 1 (@F1) November 13, 2021

Norrison kívül így előreléphet majd a rajtrácson Leclerc, Gasly, Ocon és Vettel.

A 2021-es Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 18 órakor kezdődik.