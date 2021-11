Borús időben, 15 fokos levegő- és 25 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év 19. időmérő edzése Interlagosban, a 2021-es Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíjon. A pénteki első (és eddig egyetlen) szabadedzést Lewis Hamilton nyerte a Mercedes volánja mögött.

A szombaton megszokottakkal teljes mértékben megegyező időmérő a szombati sprintkvalifikációs futam rajtsorrendjét döntötte el.

A Q1 elején a kiscsapatok pilótái mellett a Ferrarisok is kigurultak a pályára. Jó okuk volt erre a 40 százalékos eséllyel prognosztizált csapadékérkezés mellett. Nem sokkal később azonban jöttek a többiek is.

Az első körök után a mercedeses Lewis Hamilton egészen komoly előnnyel, fél másodperccel vezetett a Red Bull hollandja, Max Verstappen előtt. Később azonban többen is javítottak, de köridőket is vettek el a 4-es kanyar kiszélesítése miatt. Charles Leclerc is így járt a Ferrarival, továbbjutása azonban nem forgott veszélyben, a negyedik helyen simán továbbjutott. Nem volt azonban ilyen szerencsés Lance Stroll az Aston Martinnal, a két Williams és a két Haas.

A Q2 a szokásosnál lassabban kezdődött el, és gumitaktikázást sem láttunk – utóbbinak nem is volt oka, ugyanis a sprinten szabad a gumiválasztás. Hamilton hibázott az első körén, a 4-es kanyarban túl szélesre hajtott és a körét. Pierre Gasly is megvillant, az AlphaTauri franciája megelőzte első körén Valtteri Bottas Mercedesét. Hamilton hibája után rögtön javított és az élre állt közel két tizedmásodperces előnnyel.

Az időmérő második szakasza nem hozott igazán nagy meglepetést: kiesett Esteban Ocon (Alpine), Sebastian Vettel (Aston Martin), Cunoda Juki (AlphaTauri) és a két Alfa Romeo.

A Q3-as első felfutások után Hamilton 2,5 tizeddel vezetett Verstappen előtt, őket a csapattársak, Bottas és Sergio Perez követték. Ötödik helyével megint villant Gasly, a Ferrarival Carlos Sainz hatodik lett a mclarenes Lando Norris előtt. Fernando Alonso első Q3-as köre az Alpine-nal a 8. helyre volt elég, ezzel megelőzte Daniel Ricciardót (McLaren) és Leclerc-t.

Less than 5 minutes remain in Q3… Lewis Hamilton puts it in P1 with 1:08.107!#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/nEErHnxern — Formula 1 (@F1) November 12, 2021

A hajrában jöttek az új gumik és az utolsó próbálkozások. Először Alonso hajtott ki a pályára, őt a két Ferrari és Gasly követte. Utánuk jöttek a nagyok, a két Red Bull és a két Mercedes, a McLaren párosa pedig a legvégére hagyták utolsó gyors köreiket. Verstappen és Bottas nem javítottak köreiken, ám Hamilton igen, így bő 4 tizeddel verte a bajnoki listavezetőt. Perez lett a negyedik Gasly, Sainz és Leclerc előtt. A legjobb 10 maradék helyein Norris, Ricciardo és Alonso osztozhatott.

Hamilton első helye nem számít bele a pole-pozíciós statisztikákba, ugyanis hivatalosan a sprintkvalifikáció győztese indulhat majd pole-pozícióból vasárnap.

A hétvége programja szombaton folytatódik a második szabadedzéssel és a sprintkvalifikációs futammal. A Sao Pauló-i Nagydíj pontos menetrendjét az alábbi linkre kattintva találod: