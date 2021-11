Erősen felhős, borús időben, 18 Celsius-fokos levegő- és 37 fokos aszfalthőmérséklet mellett zajlott a 2021-es Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj első szabadedzése a 4309 méter hosszú, 15 kanyarból álló interlagosi versenypályán. Csak nevében új a futam, az aszfaltcsík eddig a Brazil Nagydíjak otthona volt.

A 2021-es szezon 19. hétvégéjén ez volt az egyetlen pénteki szabadedzés, így a csapatok és a pilóták minden korábbinál több feladatot igyekeztek a 60 perces gyakorlásba sűríteni. Ennélfogva az első két percben gyakorlatilag mindenki a pályára hajtott, hogy felkészüljön az esti időmérőre, mely a sprint rajtsorrendjét dönti el. A helyosztó kezdetétől ráadásul hozzá sem nyúlhatnak a csapatok autóikhoz a hétvége hátralévő részében, így kulcsfontosságúvá vált, hogy mindenki a lehető legjobban állítsa be autóját.

A csapatoknak sikerült elkészülniük a gyakorlásra az autókkal is: kérdéses volt ugyanis, hogy megérkeznek-e az alkatrészek, az erőforrások csak a szokottnál jóval később, csütörtökön kerültek Interlagosba.

Lewis Hamiltonnak egy vadiúj V6-os erőforrást hoztak, azaz újra motort cseréltek nála, így a Mercedes hétszeres világbajnoka öt helyes rajtbüntetést kapott. A szankció a vasárnapi nagydíjon lép életbe, azaz a sprintet még onnan kezdi, ahol az időmérőt befejezi.

A szabadedzés során folyamatosan hűlt az idő, az Aston Martin kanadaija, Lance Stroll szerint még szemerkélni is elkezdett az eső. Később egyre erősebbé vált ennek intenzitása, de az átmeneti gumik még nem kerültek elő. Ez, valamint a még felgumizatlan pálya számtalan elfékezést hozott, de ezeken felül komolyabb incidenst nem láthattunk. Az időmérőre egyébként esőt jósoltak a meteorológusok.

Az edzésen Hamilton volt a leggyorsabb a Red Bull párosa, Max Verstappen és Sergio Perez előtt. Az energiaitalosokat Valtteri Bottas zárta Mercedes-szendvicsbe. Hamilton 36 századdal verte Verstappent, az AlphaTaurival Pierre Gasly 8 tizeddel, a Ferrari párosa, Carlos Sainz és Charles Leclerc a 6-7. helyen már bő egy másodperccel volt lemaradva.

