Utolsó lett a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj időmérő edzésén Nyikita Mazepin, ami önmagában nem meglepetés, hiszen a legtöbb esetben az utolsó sorba kvalifikált bemutatkozó évben a sereghajtó Haasszal. Csakhogy ezúttal az orosz újonc elbőgte magát kiesése után, miközben az F1 hivatalos stábjának nyilatkozott.

„Jó körön voltam, de egy hibával elúszott. Összességében úgy érzem, jó volt a mai napunk” – mondta könnyes szemekkel a kamerák előtt Mazepin, aki csapattársától, Mick Schumachertől is bő két tizedmásodperccel elmaradva úgy látta, akár a Williamseket is elkaphatta volna. „Így is jól sikerült az időmérőm, de túl keményen próbálkoztam.”

„Határozottan” – felelte arra a kérdésre az orosz, hogy önbizalmat meríthet-e az erősnek vélt kezdésből. „A srácok nagyon jó munkát végeztek, pedig én még szimulátorban sem mentem ezen a pályán. Igen, elb*sztam…”

A 22 éves pilóta elárulta, hogy a szimulátor helyett YouTube-videókra próbált támaszkodni a pálya tanulásánál. Mazepin eddigi legjobb rajthelyezését épp egy sprintkvalifikációs futamon vívta ki magának: az Olasz Nagydíjat így a 17. pozícióból kezdhette meg.

Az előző hétvégi Mexikóvárosi Nagydíj után egyébként Mazepin újabb balhéja járta be a világhálót, miután összeszólalkozott egy szórakozóhely biztonsági őreivel.