Az utóbbi időben egészen elcsendesedtek a kritikus hangok Nyikita Mazepin körül: a csapattársával sem éppen kíméletes orosz ugyan Mexikóban is kifakadt a csapatrádióban a Haas ellen, de az ilyen apróbb momentumokra nála már sokszor fel sem kapjuk a fejünket.

A Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj után történtek mellett azonban már nem érdemes elmenni szó nélkül. Mazepin több pilótatársával együtt (az alábbi felvételen Alexander Albon is látható, de George Russell is megjelent a helyszínen) egy szórakozóhelyen vezette le a gőzt a futam után, ám a buliban sikerült összeszólalkoznia a biztonsági őrökkel az orosznak.

He was with Albon and Russell jajaj pic.twitter.com/iPXwG0vX26

— Klopper43 (@MGamerYOLO55) November 9, 2021