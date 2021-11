Már korábban is rendre felmerült, hogy London otthont adhat egy második brit futamnak a Forma-1-ben. A koronavírus-járvány megjelenése késleltette a projektet, most azonban a Daily Mail megszellőztette, a brit főváros minden eddiginél közelebb került ahhoz, hogy bekerüljön a versenynaptárba.

Az utcai versenypályát a Temze ipari negyedében képzelik el, a Royal Docks és az ExCeL rendezvényközpont körül valósítanák meg a komplexumot – utóbbi helyszínen tért vissza idén nyáron a Forma-E is, méghozzá egy részben fedett pályán. Ennek anyagi forrásai is biztosítottak, a kivitelezésbe még a 777 Partners amerikai befektetési társaság is beszállna.

Silverstone-t tartják a királykategória bölcsőjének, hiszen 1950-ben itt rendezték az első Forma-1-es futamot, és azóta minden évben része volt a versenynaptárnak a pálya. Ha minden a tervek szerint alakul, Londonban először 2024-ben versenyezhet a mezőny.

Sadiq Khan, London polgármestere megerősítette, hogy maximálisan támogatja a nagydíj megrendezését. Elképzelései szerint karbonsemleges lenne az esemény, egyúttal a Forma-1 első olyan versenyét vizionálja, amit kizárólag tömegközlekedéssel lehetne megközelíteni.

A Forma-1 jelenlegi tulajdonosa, a Liberty Media még nem adta áldását a projektre, tehát szerződés sincs. A brit híroldal azt viszont megtudta, hogy London esetleges érkezése nem sodorná veszélybe a silverstone-i futamot. Magyarán: az amerikaiak által korábban felvázolt tervekhez igazodva tovább bővülhet a versenynaptár, holott az már idén is 22 versenyből áll.

Ahogyan arról korábban beszámolunk, jövőre Amerikában is két versenyt fognak rendezni, a sorozatban 2012 óta jelen lévő austini helyszín mellett Miami utcáira fog ellátogatni a Forma-1.